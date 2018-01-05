ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق في برونكس بنيويورك الى 13 قتيلا

نيويورك: اعلنت شرطة نيويورك الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي وقع في حي برونكس إلى 13 قتيلا بعد وفاة رجل في السابعة والعشرين من العمر متأثرا بجروحه.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي توفي في المستشفى يدعى هولت فرنسيس. ولقي ثلاثة من افراد عائلته ايضا – زوجته كارن وابنتاه البالغتان من العمر سنتين وسبع سنوات – حتفهما في الحريق الذي وقع في 28 كانون الاول/ ديسمبر وتسبب في سقوط اكبر عدد من الضحايا بنيويورك منذ 1990.

وكشف التحقيق ان الحريق نجم عن لهو طفل في الثالثة من العمر بسخان غاز.

وامتد الحريق بسرعة في المبنى الذي يتألف من 25 شقة والقريب من حديقة الحيوان في برونكس.

وقال قائد فرق الاطفاء غداة الحريق إن الأم غادرت الشقة مع طفليها وتركت الباب مفتوحا ما سمح لالسنة اللهب بالانتشار بسرعة.

والضحايا من كل الاعمار، من عام واحد إلى أكثر من خمسين سنة، وبينهم اربعة أطفال.(أ ف ب)