أردوغان يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في إيران وباكستان

انقرة: اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الولايات المتحدة وإسرائيل بالتدخل في شؤون باكستان وإيران التي هزتها حركة احتجاجية استمرت عدة أيام.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي متلفز في اسطنبول قبل ان يتوجه الى فرنسا “من المستحيل لنا أن نجد من الصحيح ان تتدخل بعض الدول وخصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل في الشؤون الداخلية لإيران وباكستان”.

واضاف ان هذا الامر “يؤلب الناس على بعضهم في هذين البلدين ومن المؤسف ان نجد ذلك يمارس في العديد من الدول في العالم”.

وشهدت إيران تظاهرات اسفرت عن مقتل 21 شخصا واعتقال مئات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا بطلب من واشنطن لمناقشة موجة التظاهرات التي بدأت في 28 كانون الاول/ديسمبر.

ولم يذكر أردوغان اي تفاصيل عن باكستان لكن تصريحاته هذه تأتي بينما علقت الولايات المتحدة مساعدة امنية بقيمة مئات ملايين الدولارات لإسلام اباد وطالبتها “بتحرك حازم” ضد فصائل طالبان المتمركزة على اراضيها.

وبعدما ذكر العراق وسوريا ومصر وليبيا وفلسطين وتونس والسودان وتشاد، أكد أردوغان ان “هناك لعبة جارية” في بعض الدول “وكلها مسلمة”.

واضاف “انهم يتخذون اجراءات للسيطرة على الثروات الباطنية لكل هذه الدول”.(أ ف ب).