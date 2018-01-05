رجل دين إيراني متشدد يطالب بعدم إبداء الرحمة مع المتظاهرين

طهران: حث رجل الدين الايراني المتشدد أحمد خاتمي المصلين في خطبته على التعامل مع من ينظمون المظاهرات في مختلف أنحاء البلاد ضد الحكومة الايرانية والنخبة الدينية بأنهم أعداء للإسلام.

وأضاف خاتمي وهو من أشد منتقدي الرئيس الاصلاحي حسن روحاني في صلاة الجمعة في مسجد الامام الخميني في طهران “لا يتعين إبداء أي رحمة معهم”.

وذكر خاتمي وهو عضو بارز بمجلس الخبراء أعلى هيئة دينية في البلاد “بالأخص هؤلاء الذين يحرقون الاعلام يتعين أن يتلقوا أعلى عقوبة ممكنة”.

وكان من المتوقع أن تصبح صلاة الجمعة اليوم نقطة محورية للمتظاهرين في إيران، بعد أكثر من أسبوع من بدء مظاهرات ضد الحكومة والمؤسسة الدينية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي مسعى لإظهار أنه مازال يحظى بدعم الشعب، أطلق النظام مظاهرات في طهران في أعقاب صلاة الجمعة. وكان من المقرر تنظيم تلك المظاهرات في إجمالي 40 منطقة.

وسرعان ما تحولت تلك المظاهرات إلى احتجاجات مناهضة لروحاني، كما طالب المتظاهرون أيضا أيضا بعقوبة الاعدام لهؤلاء المحتجزين خلال مسيرات أوائل الاسبوع.

ويبدي الكثير من سكان العاصمة قلقا من احتمال حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي النظام.

وبلغت حصيلة القتلى بسبب المظاهرات 19 شخصا بحلول الاربعاء الماضي، فيما ترد تقارير عن اعتقال ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا حول المظاهرات، بعد ظهر اليوم الجمعة، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

ويخرج آلاف الايرانيين إلى الشوارع منذ 28 كانون أول/ديسمبر للاحتجاج ضد تكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الاوسط والمؤسسة الدينية في البلاد، بقيادة الزعيم الاعلى آية الله علي خامنئي.

ويتهم خامنئي خصوم إيران، في إشارة دائما إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاحتجاجات، بينما يصر الرئيس روحاني على أنه سيكون من الخطأ إلقاء اللوم في المظاهرات على مؤامرة أجنبية.

وكان أحد القادة العسكريين البارزين الايرانيين قد هدد يوم الاربعاء الماضي المتظاهرين بـ “عقوبات خطيرة جدا” وأصر على أن تنتهي المظاهرات.(د ب أ).