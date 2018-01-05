وزير خارجية باكستان: الولايات المتحدة تتحدث بلسان الهند

واشنطن- أنقرة: قال وزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، اليوم الجمعة، إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بلسان الهند”، تعليقًا على اتهامات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق بلاده.

جاء ذلك خلال كلمة أمام ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان بخصوص التوتر الأخير بين البلدين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وذكر آصف أنه مع إيجاد حل للتوتر مع الولايات المتحدة، عبر الحوار، واستدرك بالقول” إلا أنه يجب عدم اعتبار الصبر الذي أظهرناه أنه ناجم عن ضعف”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاولت تحميل باكستان سبب فشلها في أفغانستان، وأضاف “الولايات المتحدة تتحدث بلسان الهند”.

وتأتي تصريحات آصف في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باكستان والولايات المتحدة، على خلفية اتهام واشنطن لها بإيواء إرهابيين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق المساعدة الأمنية للجيش الباكستاني، وذلك بعد يومين من حجب واشنطن مساعدات بقيمة 255 مليون دولار عن إسلام أباد.

وقالت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهى، الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإعادة النظر في تعاونها مع الولايات المتحدة “ما لم يتم تقدير هذا التعاون”.

وأوضحت أن باكستان “ساهمت بأكبر قدر من التضحيات في محاربة الإرهاب الدولي”.

الولايات المتحدة تعلّق المساعدة الامنية لباكستان

وصعدت الولايات المتحدة خلافها العلني المتفاقم مع اسلام اباد الخميس معلنة تعليق مساعدة امنية بقيمة مئات ملايين الدولارات للقوات الباكستانية المطالبة “بتحرك حازم” ضد فصائل طالبان المتمركزة على اراضي بلادها.

وأعربت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن استيائها لفشل حليفتها في جنوب آسيا في ضرب قواعد حركة طالبان الافغانية وشبكة حقاني.

وردت باكستان بحزم على نبرة ترامب الحادة ما اثار المخاوف من تقويض الخلاف لدعم اسلام اباد للعمليات الاميركية في افغانستان.

لكن الخميس أعلنت الخارجية الامريكية عن تجميد شحنات المعدات العسكرية والتمويل الامني حتى قمع باكستان للمسلحين الاسلاميين. وأكد مسؤولون تعليق الخارجية الامريكية في ايلول/سبتمبر الفائت مساعدات مالية أخرى بقيمة 255 دولارا تسمح لباكستان بالتزود بأسلحة عالية التقنية من شركات امريكية.

غير ان باكستان ادانت قرار واشنطن الجمعة في رد مدروس معتبرة انه “سيأتي بنتائج عكسية” فيما اكدت وزارة خارجيتها انها “تتحاور” مع المسؤولين الامريكيين وتنتظر مزيدا من التفاصيل.

كما حذرت من ان “الآجال الاعتباطية والاعلانات الأحادية الطرف وتحوير الأهداف، تأتي بعكس المطلوب في التعامل مع التهديدات الشائعة”، من دون ان تذكر تحديدا القرار الامريكي.

واكدت ان التهديدات الناشئة كالوجود المتنامي لتنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة يضاعف من أهمية التعاون اليوم أكثر من أي وقت.

- “اجراءات حاسمة” -

تلقت وزارة الدفاع الامريكية امرا بوقف تسديد الدفعات من “صندوق دعم التحالف” المخصص لتمويل نفقات باكستان لعمليات مكافحة الارهاب.

وسيتم استثناء حالات “الامن القومي الحساسة”، فيما رفض المسؤولون تحديد مدى خسائر باكستان إن رفضت التعاون.

لكن “قانون إجازة الدفاع القومي” يتيح للجيش الاميركي إنفاق مبلغ يصل إلى 900 مليون دولار في العام المالي 2017 و700 مليون في 2018.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت تجميد التمويل “حتى اتخاذ الحكومة الباكستانية إجراءات حاسمة ضد (حركة) طالبان الأفغانية وشبكة حقاني”.

وخاضت باكستان عمليات شرسة ضد مجموعات باكستانية اسلامية هددت أمنها.

لكن المسؤولين الامريكيين يتهمون المسؤولين الباكستانيين بتجاهل الجماعات المسلحة التي تشن عمليات في أفغانستان انطلاقا من ملاذات آمنة على طول الحدود بين البلدين، او بالتعاون معها.

هذه المجموعات تهدد الحكومة الأفغانية التي تدعمها واشنطن وسبق أن قتلت الكثير من الجنود الامريكيين الذين ارسلوا الى المنطقة في أعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

لكنها ليست المرة الأولى التي يحتدم فيها الغضب الأمريكي.

فقد أجاز سلف ترامب باراك اوباما غارات الطائرات بلا طيار على مناطق اعتبرت ملاذات آمنة وأرسل قواته الخاصة لقتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن في مخبئه في ابوت اباد.

غير ان نبرة ترامب الهجومية، أولا في خطاب في اب/اغسطس وأخيرا في أولى تغريداته للعام الجديد، أغضبت المسؤولين الباكستانيين.

كذلك أثار الاعلان الامريكي احتجاجات صغيرة الجمعة في باكستان، بما في ذلك في شامان، أحد المعبرين الحدوديين مع افغانستان حيث تجمع المئات واطلقوا هتافات مناهضة للأمريكيين.

وكتب ترامب في تغريدته الأولى للعام 2018 “ان الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء”. واضاف “انهم يقدمون ملاذا آمنا للارهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان. انتهى الامر!”.

ونفى القادة الباكستانيون صحة الرقم الذي ذكره ترامب مؤكدين ان نصفه تقريبا استرداد تكاليف. كما اتهم مكتب رئيس الوزراء الباكستاني ترامب بتجاهل التضحيات الكبرى التي بذلها بلده لمكافحة التطرف.

وتؤكد باكستان انها تكبدت خسائر في الارواح فاقت 62 الف شخص واضرارا تجاوزت 123 مليار دولار منذ 2003، كما يؤكد جيشها القضاء على ملاذات الاسلاميين المسلحين.

في المجالس الخاصة يشدد الدبلوماسيون الاميركيون على ان العلاقة الثناية ليست في أزمة، ويشيرون إلى زيارة كل من وزيري الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيم ماتيس إلى باكستان مؤخرا.

كما يؤكدون ان باكستان لا ترفض مقاتلة شبكة حقاني، لكن العاصمتين على خلاف بشأن الوقائع الميدانية وسط رصد الاستخبارات الاميركية لاسلاميين مسلحين يتحركون بحرية.

- “الشدة في المواجهة” -

شددت نويرت على ان المساعدات لم تلغ، لافتة إلى امكان استئنافها اذا ما اتخذت باكستان خطوات تثبت التزامها مكافحة المجموعات الجهادية. وقالت ان “الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع باكستان في مكافحة جميع الارهابيين بلا تمييز″

وتابعت “نأمل ايضا في تجديد وتعزيز علاقتنا الامنية الثنائية عندما تثبت باكستان استعدادها للشدة في مواجهة طالبان افغانستان وشبكة حقاني وغيرهما من الجماعات الارهابية والمسلحة التي تعمل انطلاقا من هذا البلد”.

وختمت مؤكدة “لذا لن نسلم معدات عسكرية او نحول اموالا متصلة بالامن الى باكستان إلا اذا كان أمرا يفرضه القانون”..(وكالات ).