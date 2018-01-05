ريال مدريد يتلقى ثاني صدمات 2018

لندن-”القدس العربي”:

تلقى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان أنباء مُزعجة صباح اليوم الجمعة، بتعرض القائد سيرخيو راموس لإصابة أثناء مشاركته في التدريبات، على إثرها قد يغيب عن الفريق لنهاية يناير الجاري، الذي سيخوض خلالها النادي الملكي أكثر من لقاء هام.

وكالعادة، اكتفى موقع حامل لقب دوري الأبطال والليغا الموسم الماضي، بالكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة الدولي الإسباني، لكن دون التحدث عن فترة غيابه المتوقعة، فقط أشار البيان المُقتضب إلى أن راموس أصيب في العضلة النعلية اليسرى، ومع الوقت سيتم الكشف عن تطور حالته، وهو تقريبًا نفس نص البيان الذي ينشره الموقع كلما أصيب أي لاعب آخر.

من جانبها، علمت صحيفة “الماركا” القريبة جدًا من معسكر زيزو، أن إصابة راموس ستُعيقه عن اللعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير، ما يعني أنه لن يكون متاحًا لمباراتي الليغا المُقبلتين ضد سيلتا فيغو وفياريال في الجولتين الـ 18 والـ19، بالإضافة لمباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام نومانسيا، الذي فاز عليه الريال بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وجاءت إصابة القائد، لتضع زيدان في موقف لا يُحسد عليه بعد تأكد غياب مواطن الأخير كريم بنزيمة لثلاثة أسابيع في أول ساعات العام الجديد، بداعي الإصابة التي لم يكتشف الطاقم الطبي أنها “سيئة” إلا بعد العودة من العطلة الشتوية –كما قال المدرب في آخر مؤتمر صحفي-، ليفقد الريال اثنين من أهم ركائزه الأساسية في أول أسابيع 2018.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيعود لاستئناف رحلة الدفاع عن لقب الليغا المستحيلة، يوم الأحد بمواجهة السيلتا على ملعبه “بالاديوس″، وسيكون هدفه الأول والأخير العودة إلى البيرنابيو بالثلاث نقاط، كي لا يتسع الفارق مع المتصدر برشلونة لأكثر من 14 نقطة.