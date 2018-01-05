تركيا تمنح عقد دراسة تطوير دفاع صاروخي لشركات فرنسية وإيطالية وتركية

باريس: اتخذت تركيا اليوم الجمعة خطوة نحو توثيق التعاون الدفاعي مع فرنسا وإيطاليا بعقد لدراسة بشأن تطوير وإنتاج نظام دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى.

ومنحت تركيا العقد ومدته 18 شهرا لكونسورتيوم يوروسام الفرنسي الإيطالي وشريكتيه التركيتين أسيلسان وروكتسان.

وتهدف الدراسة، التي أعلن يوروسام عنها على هامش اجتماع في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، لوضع الأساس لعقد التطوير والإنتاج.

وذكر يوروسام أن من المقرر أن يكون البرنامج الصاروخي الذي تشارك فيه الدول الثلاث جاهزا بحلول منتصف العقد المقبل وسيكون الغرض منه التصدي لمخاطر الطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ.

وقال “من المتوقع أن يدعم التطوير المشترك برنامج تركيا لتطوير الدفاع الجوي والصاروخي بالإضافة إلى فتح احتمالات للتصدير والتعاون على المدى الأبعد بين تركيا وإيطاليا وفرنسا”.

ويتألف كونسورتيوم يوروسام من شركة (إم.بي.دي.إيه) الأوروبية لصناعة الصواريخ، وهي مشروع مشترك بين إيرباص وشركة ليوناردو الإيطالية وشركة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية، وشركة تاليس الفرنسية للصناعات العسكرية، التي تعد الدولة الفرنسية وشركة داسو لصناعة الطائرات المقاتلة حملة الأسهم الرئيسيين فيها.

ووقع وزراء دفاع فرنسا وإيطاليا وتركيا خطاب نوايا في نوفمبر تشرين الثاني بشأن التعاون في مشاريع دفاع مشتركة.

وقال إردوغان في وقت سابق اليوم الجمعة إنه سيناقش التعاون الدفاعي مع فرنسا شريكة بلاده في حلف شمال الأطلسي خلال زيارته لباريس.(رويترز).