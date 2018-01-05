مدرب روما يتخذ أول إجراء تأديبي تجاه “اللاعب السكير”! ـ (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

بصم مدرب روما دي فرانشيسكو على صحة التقارير الإيطالية، التي أكدت أن إدارة الذئاب لن تكتفي بدور المشاهدة، على ما فعله لاعب الوسط البلجيكي رادغا ناينغولان في احتفالاته الخاصة في ليلة رأس السنة، التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة الماضية.

وواجه اللاعب عاصفة من الانتقادات، بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يُمارس عادة التدخين بشراهة مُبالغ فيها، مع الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، وفي نفس التوقيت يُجهر بأنه في حالة “سكر” و يعرف ما يدور حوله، في مشهد لا يليق بلاعب من المفترض أنه من أحد ألمع نجوم الدوري الذي يُلقبه الأسطورة دييغو آرماندو مارادونا “جنة كرة القدم”.

ورغم اعتذار اللاعب على الفيديو الذي نشره على حسابه على “انسغرام”، إلا أن المدير الرياضي للنادي مونشي كان أول من قاد حملة الهجوم على ناينغولان، بتصريحات فُسرت على أنها إشارة إلى احتمال التخلص من صاحب الـ29 عامًا هذا الشتاء، بقوله لصحيفة كورييري ديلو سبورت “إن كل من يُظهر مثل هذا السلوك لا مكان له في روما”.

والآن جاء الدور على مدرب الفريق، ليقول في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة الغد ضد أتلانتا في الأسبوع الـ20 للسيري آ “لقد قبل ناينغولان العقاب التأديبي المقبول، وهو يعرف أن ما فعله غير مقبول على الإطلاق، وأقولها صريحة من سيفعل نفس الأمر ستُفرض عليه نفس العقوبة”.

ولم يتطرق المدرب الشاب عن العقوبة المالية، لكن التقارير تُفيد بأنها ستكون ضخمة ولن تَقل عن 100.000 يورو.