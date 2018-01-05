الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في مصر  

جنيف: أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن صدمتها إزاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق 20 شخصاً أدانتهم محكمة عسكرية في مصر.

جاء ذلك على لسان “ليز ثروسيل”، الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، في مؤتمر صحفي عقدته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت “ثروسيل”: “صُدمنا لسماع تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 شخصاً في مصر منذ الأسبوع الماضي”.

واستذكرت المسؤولة الأممية، إعدام السلطات المصرية، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 15 مداناً صدرت بحقهم أحكام إعدام، بسبب هجمات إرهابية وقعت في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت أن السلطات المصرية أعدمت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، 5 أشخاص في الإسكندرية، تم إدانتهم بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع بملعب “كفر الشيخ” في 15 أبريل/نيسان 2015.

وأكّدت أن “المدنيين لا يمكن محاكمتهم في المحاكم العسكرية أو الخاصة إلا في الحالات الاستثنائية”.

وحثت ثروسيل، الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما بتعلق بأحكام عقوبة الإعدام، محذرة من تكرار الانتهاكات نفسها.

وارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27.(الأناضول).