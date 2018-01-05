“نار وغضب” ترامب يطرح في الأسواق قبل موعده بأسبوع ويتصدر مبيعات الكتب

واشنطن: طُرح في المكتبات والمتاجر في واشنطن، اليوم الجمعة، كتاب جديد يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه غير مطلع ولا يصلح لرئاسة الولايات المتحدة، وذلك بعدما فند المؤلف مايكل وولف زعم الرئيس بأنه قد تمت كتابته بدون الدخول للبيت الأبيض.

وبعد أن هدد المحامي الشخصي للرئيس ترامب برفع دعوى قذف وطالب بوقف طرح الكتاب، عجلت دار نشر هنري هولت آند كو بطرح كتاب “النار والغضب: داخل البيت الأبيض في عهد ترامب” بعدما كان مقررا طرحه في الأسواق الأسبوع القادم.

وعلى الفور، تصدر الكتاب مبيعات الكتب ليصبح الأكثر مبيعا على متجر أمازون الالكتروني. ونفدت نسخ الكتاب في العديد من المتاجر في واشنطن وحولها في غضون دقائق قليلة، اليوم الجمعة، بما في ذلك متجر فتح أبوابه منتصف الليل لبيع الكتاب.

وقال وولف لقناة “إن بي سي نيوز″ الأمريكية إن “كل المحيطين بـ(ترامب)” يتساءلون عن كفاءته لتولي المنصب، ويصفوه بأنه “أحمق ومعتوه”.

وأضاف: “هذا الرجل لا يقرأ ولا يسمع… إنه مقامر”.

ويصف الكتاب حملة ترامب لعام 2016 بأنها كانت مجرد لعبة بهلوانية استعراضية، لم تكن تهدف للفوز بالرئاسة.

وكتب ترامب على تويتر في وقت متأخر من يوم الخميس أنه لم يعط تصريحا لوولف بدخول البيت الأبيض، واصفا الكتاب بأنه “خيالي”.

وقال ترامب: “لم أتحدث أبدا معه من أجل كتاب. فهو ملئ بالأكاذيب والتحريفات والمصادر غير الموجودة”.

ولم تنف تغريدة ترامب بشكل واضح الحديث مع وولف مطلقا. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز هذا الأسبوع “حديثا واحدا قصيرا” بين الرئيس والمؤلف إذ “لم يحدث أصلا أي شيء بشأن الكتاب”.

وفي مقابلة على الهواء اليوم الجمعة، قال وولف لقناة “إن بي سي نيوز″ إن كلام ترامب عن القانون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ساهم “قطعا” في بيع الكتاب، وسخر قائلا: أين يمكنني أن أبعث بالمفاجآت؟”.

وقضى وولف نحو ثلاث ساعات في المجمل يتحدث إلى قطب العقارات في نيويورك خلال الحملة الرئاسية والفترة الانتقالية وفي البيت الأبيض. وقال إن “معرفتي بدونالد ترامب كبيرة بشكل جيد”.

وأضاف: “لقد تحدثت قطعا إلى الرئيس. سواء أدرك أن ذلك كان مقابلة أم لا، لا أعرف، لكنها بالتأكيد لم تكن ممنوعة للكشف عنها علانية”.

وقال وولف إن ترامب رخص له بدخول البيت الأبيض في الشهور الأولى من عام 2017، وتساءل قائلا: “ماذا كنت أفعل هناك إذا لم يكن يريدني أن أكون هناك؟”.

وبدا أن المؤلف أقر في “إن بي إس″ أنه ربما حصل على حق الدخول بشكل ماكر. وقال وولف: “لقد قلت بالتأكيد ما كان ضروريا لكتابة الموضوع″.

وقال: “الوصف الذي أعطاه الجميع واتفق عليه الكل هو أنهم جلهم يقولون إنه مثل طفل”، مضيفا أن “ما يعنوه من ذلك أنه في حاجة إلى إرضائه على الفور. هذا كل ما يتعلق به”.

ومن بين الفقرات الملتهبة في كتاب “النار والغضب” وصف كبير الاستراتيجيين السابق البيت الأبيض ستيف بانون اجتماعا لنجل ترامب وزوج ابنته مع شخصيات على صلة بالكرملين عام 2016 بأنه “خيانة”.

وأضاف وولف للقناة الأمريكية أنه لاحظ “تحولا” في موقف الأشخاص المقربين من ترامب، فهم كانوا يرون أنه “شخصية فريدة ومثيرة” مع إمكانية تحقيق فترة رئاسة ناجحة، وعلى مدار الوقت، خلصوا إلى أنه “لا يستطيع القيام بهذه الوظيفة”.

(د ب أ)