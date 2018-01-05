4 خطوات لمساندة الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية

“القدس العربي”: تؤثر عبارتك أو تصرفاتك على الأشخاص المقربين لديك وبالأخص الذين يتبعون حمية غذائية. فهل تعرف أنه من خلال إتباع 4 خطوات يمكنك مساعدتهم لتحقيق هدفهم؟

تقديم النصائح والدعم المعنوي

الشخص الذي يتبع حمية غذائية بحاجة إلى دعم معنوي ونفسي مستمر، لأن خسارة وزنه أو تحسين مظهره الخارجي أمر مهم بالنسبة إليه. فلا تترددوا في تشجعيهم ببعض المصطلحات الإيجابية مثلا “ممتاز، خسرت نصف كيلو”. مما سيدفعهم للإستمرار بالحمية الغذائية وتقبل جسدهم.

تحفيزهم للقيام بنشاطات مختلفة

من الضروري إشراكهم بنشاطات بعيدة عن موائد الطعام. فما عليكم إلا الذهاب سويا لتمضية بعد الوقت في الطبيعة والإحتفال بإلتزامهم بالحمية الغذائية، أو التنزه على الشاطئ والدردشة بمواضيع مسلية.

مشاركتهم بالطبخ والحياة اليومية

في حال تواجدكم في وقت الغداء عند الشخص الذي يتبع حمية غذائية، ساعدوه في إعداد الطعام الذي يناسبه. وتذوقوا الطعام الذي يعدّه دون إظهار أي إختلاف بينكم وبينه. بهذه الطريقة تساهمون في رفع الروح المعنوية لديه وتحفيزه على الإستمرار بإعداد المأكولات المناسبة لصحته. ومن المهم أيضا مرافقته الى النادي الرياضي فهكذا يشعر بالراحة خلال التمارين الرياضية بشكل جماعي.

عدم ممارسة الضغط النفسي

عند سماع أحد الأشخاص يرفض تناول قطعة حلوى بسبب إتباعه الحمية الغذائية. لا توجهون أي عبارات تحمل السخرية أو الإستهزاء بقراره. فيمكن أن يؤدي ذلك الى مشاكل بينكما من جهة وإلى تحطيم معنويات الأخر من جهة ثانية. فالأهم إحترام قرار أي شخص فضل تقليص وزنه أو زيادة وزنه، لأن هكذا يرى نفسه أجمل.