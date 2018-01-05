﻿وفد الأحزاب الكردية المعارضة يواصل لقاءاته في بغداد… وحزبا بارزاني وطالباني يعوّلان على الضغط الدولي

بغداد ـ «القدس العربي»: واصل وفد الأحزاب الكردية الذي يزور بغداد حالياً لتقريب وجهات النظر بين الإقليم و المركز عقب الأزمة التي سببه استفتاء الاستقلال في كردستان الذي نظم في 25 أيلول/ سبتمبر الفائت، والتقى، أمس الجمعة، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الذي دعا خلال اللقاء، لـ»تأمين رواتب موظفي الإقليم، وتجاوز حالة التوتر بين بغداد وأربيل».

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان له إن الأخير «استقبل وفد الأحزاب الكردية الزائر لبغداد، واستعرضت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والمسائل العالقة بين المركز والإقليم».

وأكد المالكي، حسب البيان على أهمية «إنهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بموجب الدستور وتأمين رواتب موظفي اقليم الشمال» داعياً إلى «تجاوز حالة التوتر بما يجنب الشعب العراقي بجميع مكوناته أي خطر أو تهديد».

وشدد على «ضرورة أن لا يدفع المواطن العراقي ثمن الخلافات السياسية».

الوفد أعرب كذلك، حسب البيان عن «امتنانه لمواقف نائب رئيس الجمهورية الداعمة لإنهاء معاناة الشعب الكردي».

وأكد اعضاء الوفد على «ضرورة ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية في مركز القرار السياسي وإيجاد الحلول الجذرية لجميع المشاكل من خلال المباحثات والحوارات الجادة بين الأقليم والمركز وفق الدستور».

وضم الوفد ممثلين عن أحزاب «حركة التغيير»، و«الجماعة الإسلامية»، و»حركة الديمقراطية والعدالة»، وجميعها كانت معارضة لإجراء الاستفتاء في الإقليم.

وتقف الحكومة الاتحادية في بغداد، أمام مفترق طرق بين مسعيين كرديين اثنين للحوار، أحدهما متشدد يتبناه الحزبان الرئيسيان في الإقليم (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) الممثلين لحكومة الإقليم، فيما تسعى القوى السياسية الكردية المعارضة (حركة التغيير، والجماعة الإسلامية) إلى كسب حكومة بغداد.

وتعول حكومة الإقليم، على «الضغط» الدولي والإقليمي في تحقيق الحوار المنتظر، بغية إنهاء الأزمة.

«التغيير» تسعى لتشكيل «جبهة سياسية»

وتسعى حركة التغيير ـ أبرز القوى السياسية الكردستانية المعارضة، إلى تشكيل «جبهة سياسية» تضم المعارضين لحكومة الإقليم، بغية «منع» الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني) من تسلم إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة.

النائبة عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، شيرين رضا، أوضحت لـ«القدس العربي»، أن «الأزمة بين بغداد وأربيل في طريقها إلى الحل»، مبينةً أن الوفد الذي يزور بغداد حالياً «يمثل قوى المعارضة في إقليم كردستان، والتقى برئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، لبحث حلول الأزمة».

وترى حركة التغيير أن الأحزاب الممثلة في الوفد الزائر تعدّ «محل ثقة» لدى حكومة بغداد، عازية السبب في ذلك إلى مواقفها بشأن ما حدث في إقليم كردستان.

وأكدت النائبة أن «رئيس الوزراء العراقي يريد وفداً كردياً موحداً يمثل جميع القوى السياسية الكردية لإجراء الحوار، وليس وفداً يمثل حزبين حاكمين فقط»، في إشارة إلى (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني).

وأعتبرت أن «فشل حكومة إقليم كردستان الحالية التي لم نكن طرفا فيها، بعد تجميد عمل البرلمان وطرد وزراء التغيير منذ أكثر من عامين مضت، ألقى بظلاله السلبية على الوضع في إقليم كردستان».

وطبقاً لـ«التغيير» فإن الحركة قد طالبت سابقاً بـ»الشفافية وكشف العائدات النفطية والمنافذ الحدودية في الإقليم، وأن يكون هناك صندوق موحد لواردات كردستان. هذا ما كان يعمل عليه نواب التغيير في برلمان الإقليم»، مشيرة إلى أن «حكومة الاقليم لم تسمح بهذا الأمر، حتى يتسنى لها السرقة بدون أي جهة رقابية، وهذا السبب الرئيسي في تعطيل برلمان الإقليم وطرد وزراء التغيير». على حدّ قولها.

ورأت أيضاً أن من بين الأسباب التي أسهمت في «عدم ثقة» المواطن الكردي بحكومة الإقليم، هي «تفاقم الأوضاع في كردستان، وخسارتنا نحو 50٪ من أراضينا التي استرجعناها من داعش بدماء البيشمركه، خلال أربعة أيام». في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها خارج الحدود الإدارية للإقليم. وكشفت رضا «نحن بصدد تشكيل كتلة سياسية كبيرة، تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الموظفين والبيشمركه، وتوحيد هذه القوات، وفقا لرؤى مستقبلية من شأنها أن تسهم في تقدم الإقليم وتحسين علاقته مع بغداد ودول الجوار أيضاً».

«الاتحاد الوطني» يعوّل على الضغط الدولي

في المقابل، قلل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من أهمية الوفد الكردي «المعارض» الذي يزور العاصمة العراقية بغداد.

ورداً على سؤال «القدس العربي» لرئيس كتلة الحزب في مجلس النواب العراقي أريز عبد الله، بشأن إمكانية تشكيل «التغيير» لكتلة سياسية تضم المعارضين، بغية منع الأحزاب الحاكمة في الإقليم من تولي السلطة قال: «يمكن لهم ذلك في حال فوزهم بالانتخابات، وحصولهم على مقاعد تؤهلهم لتولي السلطة في الإقليم»، مشيراً إلى إن «الديمقراطية والعملية الانتخابية كفيلة بتحقيق ذلك من عدمه».

وفي إقليم كردستان العراق، يستمر الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني، في «التحشيد الدولي» للضغط على الحكومة الاتحادية في إجراء حوار لانهاء الأزمة، وتحقيق مطالب الإقليم.

آخر التطورات في هذا السياق، تمثلت بلقاء القياديين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هيرو إبراهميم ـ عقيلة رئيس الجمهورية السابق وزعيم الحزب جلال طالباني، وأحمد ملا بختيار بمدينة السليمانية ـ معقل الحزب، مع السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان. بيان للحزب ذكر، أن «السفير الأمريكي سلط الضوء على موقف بلاده لمعالجة المشكلات العالقة بين بغداد واربيل»، لافتا إلى أن «الانتخابات المقبلة مهمة».

فيما تحدث ملا بختيار، وفقاً للبيان، عن «مستجدات الاوضاع السياسية في الاقليم والعراق، وسبل حل المشكلات والانتخابات المقبلة ومسؤولية القوى الكردستانية وكيفية المشاركة في عملية الانتخابات، وموقف الاتحاد الوطني بضرورة تشكيل قائمة مشتركة لجميع الأحزاب الكردستانية في الانتخابات المقبلة»، موضحا «سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني في حل المشكلات والتأكيد على أهمية حماية وحدة الصف».

وطالب السياسي الكردي من الحكومة الاتحادية، طبقاً للبيان، بـ«توفير ارضية ملائمة في العراق والاقليم لانجاح الانتخابات»، مؤكداً إن «حل المشكلات بين بغداد واربيل من شأنه تعزيز ثقة المواطنين والقوى السياسية بالانتخابات، وان الاتحاد الوطني الكردستاني مع تشكيل قائمة كردستانية موحدة في الانتخابات العراقية.

وتضمن اللقاء أيضاً، بحث العلاقات بين اربيل وبغداد وتطوراتها، والتأكيد على ضرورة «بدء المباحثات بالتحاور الجدي في ضوء اسس الدستور، وموقف الاتحاد الوطني الثابت من توجه وفد حكومي موحد إلى بغداد لحل الخلافات»، فيما اعرب الوفد الأمريكي عن «دعمه لحكومة اقليم كردستان ومباحثاتها مع بغداد».

دعم أممي للحوار

إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أمس، دعم المنظمة الدولية لحل الخلافات بين أربيل وبغداد بشكل سلمي وعبر المفاوضات السياسية وفق مبادئ الدستور العراقي.

وذكرت حكومة اقليم كردستان في بيان رسمي أن «رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني تسلم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس». واضاف البيان، أن «غوتيرس أكد في رسالته على ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد بشكل سلمي وعبر المفاوضات السياسية وفق مبادئ الدستور العراقي، موضحا اننا نشجع الجانبين على ضرورة إيجاد أرضية تمكنهما من الشروع بحوار حقيقي».

وعبر الأمين العام عن سعادته مما أعلنته حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفي عدة مناسبات عن انفتاحهما على المفاوضات.

وأشار إلى انه «وسط احراز التقدم نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتزايد الاستقرار قوة في المنطقة، ومواجهة المخاطر التي لا يزال تنظيم داعش يشكلها فمن الضروري الحفاظ على الاستقرار المتحقق».