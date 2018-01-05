﻿طواقم الإنقاذ والأشغال الفلسطينية تدخل في «حالة الطوارئ» لمواجهة المنخفض الجوي

عزة ـ «القدس العربي»: دخلت طواقم وزارة الأشغال العامة في حالة طوارئ، لمواجهة أي آثار للمنخفض الجوي العميق الذي يضرب حاليا المنطقة، وتتأثر فيه المناطق الفلسطينية بشكل كبير، وسط خشية من غرق بعض المناطق تحديدا في قطاع غزة على غرار مرات سابقة. وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، إن الوزارة جاهزة بجميع طواقمها الهندسية والفنية لمواجهة آثار المنخفض الجوي. وأوضح في بيان صحافي أنه تم إعلان «حالة الطوارئ» في الوزارة واستنفار طواقمنا الفنية كافة للعمل على مدار الساعة لمواجهة آثار المنخفض الجوي.

وأشار إلى أنه تم تسخير كل آليات ومعدات الوزارة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أنه يتابع آليات وطواقم الوزارة مع التطورات في الميدان.

وتختص طواقم الوزارة في فتح الطرق المغلقة والمساعدة في عمليات الإخلاء، وتساهم في العمل إلى جانب طواقم الإنقاذ والدفاع المدني، التي دخلت هي الأخرى في حالة طوارئ.

كذلك أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الطواقم الصحية في جميع المشافي مستنفرة للتعامل مع تطورات المنخفض الجوي. ودعا القدرة جميع المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة التي أطلقتها الجهات المختصة. ويأتي ذلك تحسبا لأي تطورات، خاصة وأن منخفضات سابقة أدت إلى غرق الكثير من أحياء قطاع غزة، وأدت إلى تشريد سكانها، على غرار ما حدث في منخفض ضرب القطاع قبل شهر، وإلى المنخفض الشهير «أليكسا» عام 2013، الذي أغرق العديد من أحياء مدينة غزة، بمنسوب مياه ارتفع وقتها إلى ثلاثة أمتار، نتيجة نقص الإمكانيات. وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق أن المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة يتعمق تأثيره بدءا من الجمعة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائما وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، موضحة أن سرعة الرياح تصل 90 كيلومترا في الساعة.

وحذرت كذلك دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من: شدة سرعة الرياح، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. كما حذرت من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.