﻿إصابة رئيس أركان الجيش اليمني في انفجار لغم أرضي ونجاة محافظ الجوف

اليمن ـ من محمد السامعي: قال مصدر عسكري حكومي، أمس إن رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، أُصيب بجروح، فيما نجا محافظ محافظة الجوف، شمالي اليمن، اللواء أمين العكيمي، من انفجار لغم أرضي.

وأفاد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن العقيلي والعكيمي برفقة قادة عسكريين، كانوا في زيارة تفقدية إلى مواقع القوات الحكومية في مديرية خب الشعف.

وأشار إلى أن اللغم انفجر في السيارة المدرعة التي كان يستقلها العقيلي والعكيمي، مما أدى إلى إصابة الأول ونجاة الآخر من الحادث، بالإضافة إلى إصابة أحد المرافقين.

ووصف المصدر إصابة العقيلي بالخفيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مديرية خب الشعف، التي تشكل مساحتها 85 بالمائة من مساحة محافظة الجوف، معاركاً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، منذ أكثر من شهر.

وحققت القوات الحكومية في المديرية مكاسب عسكرية كبيرة، وسيطرت الأسبوع الماضي، على منطقة اليتمة، وأجزاء من وادي خب، في المديرية.

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل 5 من مسلحي جماعة الحوثي، و3 مدنيين في حادثتين منفصلتين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

ونقل موقع «سبتمبر نت»، الناطق باسم الجيش اليمني الحكومي، عن مصادر ميدانية لم يسمها إن «مدفعية الجيش، استهدفت موقعا للمليشيا الحوثية في منطقة الحود، بمديرية الصلو، جنوب شرقي تعز».

وأوضحت المصادر أن «القصف أدى إلى مصرع 5 من عناصر المليشيا الحوثية، وإصابة 4 آخرين».

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين، حول ما أفاد به الجيش اليمني.

وفي حادث منفصل، ذكر الموقع نفسه، نقلا عن مصادر محلية لم يسمها أن «ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيا الحوثية في منطقة يختل، شمالي مديرية المخا الساحلية، غربي تعز».

وأفادت المصادر أن القتلى الثلاثة هم «محمد حمدي، وعبد الغفار عادل، وعبد الله الشادلي».

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة «الحوثي»، من جهة أخرى.

(الأناضول)