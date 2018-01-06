﻿الفلسطينيون يتحدون الأمطار ويشتبكون مع جنود الاحتلال عند حدود غزة والجهاد تطالب بسحب سفراء العرب والمسلمين من واشنطن وإلغاء أوسلو

غزة ـ «القدس العربي» : للجمعة الخامسة على التوالي خرج الفلسطينيون في تظاهرات غاضبة ضد قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه مدينة القدس، وما تلاها من قرارات وتشريعات أصدرها الكنيست الإسرائيلي تكرس الهيمنة على المدينة المقدسة، وتشرع «إعدام الأسرى».

وعلى حدود قطاع غزة الشرقية، تحدى الشبان الظروف الجوية الماطرة، ودخلوا في مواجهات مع جنود الاحتلال.

وكعادة جمع الغضب السابقة تمكن العديد من المتظاهرين من الوصول إلى السياج الحدودي الفاصل، وألقوا من هناك الحجارة صوب الثكنات العسكرية التي يتحصن فيها جنود الاحتلال، بعد اجتيازهم المنطقة الأمنية العازلة.

يشار إلى أن هذه المواجهات اندلعت بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، شرق مدينة غزة، وشرق مدينة خان يونس، رغم الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية عند كثير من نقاط التماس مع الجانب الفلسطيني استعدادا لقمع التظاهرات، كما شرع بإجراء تدريبات عسكرية جديدة في مناطق «غلاف غزة» تحسبا لأي طارئ، وأقام خلال الأيام الماضية «سواتر ترابية» في عدة مناطق حدودية.

وجاءت تظاهرات الأمس امتدادا للتظاهرات التي تشهدها المناطق الفلسطينية منذ نحو شهر، رفضا لقرار واشنطن نقل سفارتها للقدس. وأسفرت المواجهات قبل يوم أمس الجمعة عن استشهاد 14 شابا، وإصابة أكثر من 3500 آخرين بجراج متفاوتة.

وعمت قبل هذه المواجهات مسيرات جماهيرية عدة في مناطق مختلقة من القطاع، فور خروج المصلين من صلاة الجمعة، تجمعت في مراكز المدن والمخيمات. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقرارات الأمريكية، فيما أحرق آخرون صورا للرئيس الأمريكي، وإعلاما أمريكية وإسرائيلية، وسط خطابات حماسية تطالب باستمرار وتصعيد الانتفاضة الحالية المعروفة باسم «انتفاضة العاصمة». وكتب على لافتة رئيسة رفعت في المكان «القدس عاصمة فلسطين الأبدية»، باللغات العربية والإنكليزية والعبرية.

وخلال إحدى المسيرات أكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على أهمية الاستمرار في الانتفاضة، رداً على القرار الأمريكي بشأن القدس، وما تلاه من قرارات لحزب الليكود والكنيست الإسرائيلي، برفض السيطرة على القدس والضفة، وكذلك قانون «إعدام الأسرى». ودعا الحكام العرب لإصدار «قرارات قوية» ترتقي لـ «مستوى الحدث الإجرامي»، مشيراً إلى أن هذه الجماهير التي تخرج في الساحة الفلسطينية والعواصم العربية «تنتظر قرارات قوية بطرد السفراء الأمريكان من العواصم العربية والإسلامية، وسحب سفراء الدول العربية والإسلامية من أمريكا والكيان الصهيوني».

كذلك طالب بسحب السفراء العرب من واشنطن، التي قال إنها «تشارك العدو الصهيوني الذي يخوض هذا الصراع مع شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية». وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير القرارات التي اتخذها ترامب، ولا تلك التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، بضم الضفة الغربية. وشدد حبيب على ضرورة أن توقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمبادرة إلى سحب الاعتراف بها وإلغاء اتفاق أوسلو.

وكان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قد أكد خلال ندوة سياسية في مدينة خان يونس نظمتها حركة حماس، أن المقاومة أمام خيارين لمواجهة قرار ترامب، الأول يكون من خلال «التصعيد مع الاحتلال من قطاع غزة»، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر «سيحرف الأنظار عن قضية القدس». والخيار الثاني يكون من خلال «تفعيل الانتفاضة الشعبية في الضفة وإسنادها من خلال قطاع غزة»، لافتا إلى أن هذا هو «الخيار الأمثل» في الوقت الراهن.

وطالب البطش سكان الضفة الغربية بأن يجعلوا من حواجز الاحتلال «هدفا للانتفاضة الشعبية، وأن يعملوا على إغلاق الطرق الالتفافية لمحاصرة وشل حركة المستوطنين».

وخلال اللقاء السياسي شدد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على ضرورة اتخاذ خطوات فلسطينية جادة لمواجهة قرار ترامب بشأن القدس، مشيرا إلى أن أهم هذه القرارات التي يجب اتخاذها «إنهاء الاتفاقيات السياسية مع الاحتلال». واعتبر أن الرد على قرار ترامب بحق القدس، يكون أيضا من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في غزة.

وأكد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مضي حركته بالمصالحة باعتبارها «خيارا استراتيجي»ا، على أن تكون قائمة على «مبدأ الشراكة السياسية لا الإقصاء»، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. وأكد حرص حركة حماس على مشاركة الجميع في القضايا الوطنية.