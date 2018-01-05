﻿مكتب «أوتشا» الأممي: الإصابات منذ إعلان ترامب شكلت 56% من مجموع 2017

رام الله – «القدس العربي»: رصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، خلال الأسبوعين الماضيين استمرار التصعيد الإسرائيلي في مختلف محافظات فلسطين. ووثق استمرار موجة الاحتجاجات والاشتباكات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة التي بدأت في يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخلالها قتلت القوات الإسرائيلية 14 فلسطينيًا وأصابت 4,549 آخرين بجروح منذ بداية المظاهرات في الضفة وغزة. وشكلت الإصابات التي وقعت خلال هذه الفترة 56% من مجموع الإصابات التي شهدها العام الماضي

وأصابت القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات 1,386 فلسطينيًا، من بينهم 226 قاصرا على الأقل، ومعظمهم في سياق المظاهرات التي انطلقت ضد قرار الولايات المتحدة بشأن القدس. وسُجل العدد الأكبر من الإصابات في المظاهرات التي اندلعت في مدينة نابلس، وتليها مدينة أريحا ومدينة البيرة وبلدة أبو ديس، فيما سُجلت غالبية الإصابات الأخرى خلال عمليات التفتيش والاعتقال، التي نُفِّذ أكبرها في مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر في أريحا.

وعلى غرار فترة التقرير السابقة، فقد نجمت غالبية الإصابات عن استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي استلزم الحصول على علاج طبي، وتليها الإصابات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط.

ونفذت القوات الإسرائيلية 170 عملية تفتيش واعتقال في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت 214 فلسطينيًا، من بينهم 18 طفلًا على الأقل. وأفضى أكثر من ثلث هذه العمليات إلى اندلاع اشتباكات مع السكان، كما اعتُقل ثلاثة فلسطينيين آخرين، بمن فيهم امرأة وطفل.

اعتداءات بحق قطاع غزة

ورصد تقرير «أوتشا» شن غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ما ألحق الضرر بعدد من المواقع التابعة للفصائل الفلسطينية، التي جاءت وفق الرواية الإسرائيلية ردا على إطلاق قذائف من غزة صوب «جنوب إسرائيل». وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في 22 حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على الأراضي الواقعة على امتداد السياج الحدودي وضمن مناطق صيد الأسماك على ساحل غزة. واعتُقل صيادان، أحدهما مصاب بالذخيرة الحية، كما صودر قارب واحد. وفي خمسة حوادث، دخلت القوات الإسرائيلية إلى غزة بالقرب من خان يونس والمحافظة الوسطى، ونفذت عمليات جرف وحفر بالقرب من السياج الحدودي.

وأوضح التقرير أنه جرى فتح معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية ليوم واحد (19 كانون الأول/ ديسمبر) في كلا الاتجاهين، حيث سُمح لـ569 شخصًا بمغادرة قطاع غزة وعودة 92 شخصًا إليه. ونقلت عن مصادر فلسطينية في قطاع غزة تأكيدها وجود ما يزيد على 20,000 شخص، من بينهم حالات إنسانية، مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر.

وهدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت خمسة مبانٍ في المنطقة «ج» من الضفة الفربية الخاضعة أمنيا وإطاريا لقوات الاحتلال أو القدس الشرقية، بحجة عدم الترخيص، ما تسبب في تهجير خمسة فلسطينيين وإلحاق الضرر بـ 33 آخرين. وتقع ثلاثة من المباني المستهدفة، بما فيها مبنى هدمه مالكوه بعد تلقيهم أوامر الهدم، في القدس الشرقية، بينما يقع المبنيان الآخران في المنطقة «ج» في قريتيّ ترقوميا والولجة.

كما أن هناك دعاوى إخلاء مرفوعة بحق 180 أسرة فلسطينية على الأقل في القدس الشرقية، وقد رفعت منظمات استيطانية إسرائيلية معظم هذه القضايا، بناءً على ادعاءات بملكيتها، إلى جانب ادعاءات تقضي أن المقيمين فيها لم يعودوا «مستأجرين محميين».

ورصد التقرير قيام الاحتلال بإغلاق عدد من طرق الوصول المؤدية إلى منطقة مسافر يطا في الخليل وداخلها، بالتزامن مع إصدار أمر عسكري يشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لعبور الحواجز الجديدة. وأدت هذه القيود الجديدة إلى إعاقة وصول نحو 1,400 فلسطيني يقطنون في 12 تجمعًا سكانيًا إلى الخدمات وسبل العيش، وتقع هذه التجمعات السكانية في منطقة يصنفها الجيش الإسرائيلي على أنها مغلقة لغايات التدريب العسكري وهي مهددة بخطر الترحيل القسري.

ووثق التقرير قيام المستوطنين الإسرائيليين بشن ثماني هجمات على الأقل ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما تسبب في إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في الممتلكات. وأشار التقرير إلى أن مستوطنين من «يتسهار» شنوا أربعة من هذه الهجمات على أهالي قريتيّ مادما وبورين حيث ألحقوا الأضرار بـ62 شجرة، واعتدوا جسديًا على رجلين واقتحموا مدرسة.

وبعد الحادثة الأخيرة، تدخلت القوات الإسرائيلية واشتبكت مع الطلاب وأصابت 11 منهم بجروح، كما أصيب 22 فلسطينيًا آخر في الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الإسرائيلية بعد دخول مستوطنين إسرائيليين إلى قبر النبي يوسف في مدينة نابلس.

كما لحقت الأضرار بثلاث مركبات ومنزل فلسطيني في حادثتين منفصلتين بعدما ألقى مستوطنون إسرائيليون الحجارة والزجاجات الحارقة عليها في يعبد وبيت صفافا في القدس الشرقية.

واستشهد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت خلال مظاهرة في قرية دير نظام قرب رام الله، يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري.