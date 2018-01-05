﻿«فاش نستناو» حملة جديدة تجتاح المدن التونسية وتطالب الحكومة بخفض الأسعار

تونس – «القدس العربي»: تثير حملة جديدة تدعو للتظاهر ضد ارتفاع الأسعار وتجتاح مواقع التواصل وعددا من المدن التونسية، جدلًا كبيرًا في البلاد، فبعد أيام من إطلاقها من قبل عدد من النشطاء أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية دعمها، فيما أوقفت السلطات بعض أعضائها والتحقيق معهم بعد كتابتهم منشورات عدة على الجدران، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ظل استنكار عدد من أحزاب المعارضة.

وأطلق عدد من النشطاء حملة جديدة بعنوان «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) تطالب الحكومة التونسية بـ «التخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن خوصصة المؤسسات العمومية وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين من العمل وتوفير المساكن الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود والترفيع في منحة العائلات المعوزة وتشغيل فرد من كل عائلة ومراجعة السياسة الجبائية بما يراعي الدخل الفردي وإطلاق خطة وطنية استراتيجية وشاملة لمحاربة الفساد».

وقال عضو الحملة أنيس الحرّاثي في تصريح خاص لـ «القدس العربي»: «الحملة أطلقها مجموعة من شباب الثورة يوم 3 جانفي /كانون الثاني 2018 في ذكرى اندلاع ثورة الخبز (التي خلّفت عشرات الضحايا خلال حكم بورقيبة)، وهي تهتم بكل ما يتعلق بالمطالب الشعبية في تونس خاصة قانون المالية الجديد والزيادات الأخيرة والخيارات الاقتصادية التي تسير بها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، وهي مفتوحة لجميع الناس بخلفياتهم السياسية والشبابية والاجتماعية».

وأضاف «الحملة انطلقت في تونس العاصمة حيث قمنا بعدة حملات (الكتابة على الجدران) ووزعنا البيانات، وتلقينا بعد ساعات تجاوبا من قبل نشطاء في عدة ولايات أخرى، حيث تم تشكيل تنسيقيات للحملة في ولاية سوسة والمنستير (شرق) والقيروان (وسط) وقابس (جنوب شرق) وغيرها ومن المنتظر أن تنتشر الحملة في كامل التراب التونسي».

وأشار الحراثي إلى أن الحملة تتلقى دعما من عدد من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني كالجبهة الشعبية والرباطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان و»جميع الأطراف التي لديها لديها خيارات اقتصادية واجتماعية تتعارض مع الائتلاف الر جعي الحاكم والتي تبنتها حكومات ما بعد الثورة».

وأضاف «لدينا دعوة لتحرك كبير يوم الجمعة الثاني عشر من الشهر الحالي في مقر ولاية تونس، وسنقوم حتى ساعتها بحملة تعبئة ودعاية للحملة، ونحن نرغب بمجيء المواطنين وتقديم مطالبهم للولاية، حيث قمنا بحملات توعية عديدة داخل بعض الأحياء الشعبية في العاصمة مثل باب الفلة والسيجومي والتضامن والجبل الأحمر وغيرها».

وكانت السلطات التونسية اعتقلت الأربعاء ثمانية من أعضاء حملة «فاش نستناو» بعد قيامهم بكتابة شعار الحملة على جدران المباني في العاصمة وتوزيع منشورات للتعريف بهذه الحملة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم فجر الخميس بعدما تطوع خمسة عشر محاميا للدفاع عنهم».

ويتم حاليا التحقيق مع الناشطة والمدونة هاجر العوادي (أحد أعضاء الحملة)، والتي سبق أن نشرت فيديو على صفحتها في موقع «فيس بوك» تناقله عشرات المستخدمين، قالت فيه مُخاطبة التونسيين «ماذا تنتظرون كي تتحركوا، متى ستخرجون وتطالبون بحقكم؟ متى ستتعلمون أن تقولوا: لا؟ جوّعوكم فقّروكم همّشوكم وأنتم ساكتون، قانون المالية بدل أن يقضي على الفقر سيقضي على الفقراء، بلادنا الأولى في التمر والزيت والبرتقال والخضر ومع ذلك أسعارها ترتفع»، متهمة كل من رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان بمحاولة «قتل» التونسيين.

وتفاعل عدد كبير من السياسيين والنشطاء مع الحملة الجديدة واستنكروا اعتقال أعضائها، حيث كتب سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «مهزلة بأتم معنى الكلمة: ايقاف الناشطة هاجر العوادي بسبب نشر فيديو تدعو فيه التونسيين للخروج الى الشارع والاحتجاج على غلاء الأسعار. كما أوقفت معها زميلتها خلود بن حمزة بداعي تصوير الفيديو وزميلها نادر السنوسي الذي اتهم بمصافحتها! والأغرب من كل هذا إحالتهم جميعا إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني! أدعو كل التونسيين لتحدي سلطة الإرهاب ونشر فيديوات يعبرون فيها عن آرائهم الحرة من سياسات السلطة الساقطة».

وأضاف شيد الترخاني رئيس حزب «جبهة الإصلاح» الإسلامي «اعتقال الحقوقية هاجر العوادي واقتيادها إلى منطقة القرجاني بعد الفيديو الذي نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي الذي طالبت فيه المواطنين بالخروج والمطالبة بحقوقهم، سيظل فضيحة وإساءة لمسار الانتقال الديمقراطي وللدستور الذي يضمن الحريات الشخصية وحرية التعبير للتونسيين».

وأشار هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» إلى أن التظاهر هو حق دستوري، مضيفا «من حق كل تونسي الدعوة إلى التظاهر السلمي وهذا لا يُعتبر منّة من السلطة وإنّما حق من الحقوق التي يكفلها الدستور. الرجوع إلى ممارسات العهد البائد ومحاولة «خنق» الأصوات المعارضة لسياسات السلطة الحاكمة مرفوض ومُدان، و يزيد في حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد».

وطالب الناشط السياسي النائب الجديد ياسين العيّاري بمساءلة وزير الداخلية بعد إيقاف أعضاء حملة «فاش نستناو»، وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «هذا النظام أصابته حالة من التخبط والسُعار والبارانويا ودخل مرحلة الاحتضار، فأصبح يبحث على مواجهة مفتوحة مع الجميع يستمد منها سببا لتواصل وجوده، الحرب بين أجنحة النظام (القصبة وقرطاج، أو أجنحة أخرى بدوافع وإرتباطات إقليمية) وصلت حدا (غير مقبول). الحرية حالا للموقوفين وإن كان في البلد رجل رشيد فليوقف المهزلة! الناس يائسة وليس هذا وقت الحماقات».

وشهدت تونس في وقت سابق عدة حملات مشابهة من بينها حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) الرافضة لقانون «المصالحة» التي تحولت إلى حراك اجتماعي وسياسي كبير ضم عددا كبيرا من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية، فضلا عن حملة «موش على كيفك» التي تطالب بإلغاء مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن.