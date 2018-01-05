﻿مسؤول في الأمم المتحدة لـ «القدس العربي»: تنفيذ تهديدات ترامب المالية يعني انهيار «الأونروا»… والمانحون العرب لم يلتزموا بتعهداتهم

غزة ـ «القدس العربي» : كشف مسؤول في الأمم المتحدة لـ «القدس العربي»، أن وقف تقديم الولايات المتحدة مساعدتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» يعني «انهيار» هذه المنظمة، كون واشنطن تعد من أكبر المانحين. وأشار في الوقت ذاته إلى أن غالبية المانحين العرب لم يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه هذه المنظمة التي شكلت من أجل مساعدة لاجئي فلسطين في خمس مناطق عمليات. وأعرب عن خشيته من تصاعد الهجوم الإسرائيلي ضد «الأونروا» بعد تصريحات وزير التعليم المتشدد نفتالي بينيت.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف تقديم المساعدات المالية لـ»الأونروا» سيوقف غالبية المشاريع التي تنفذها هذه الوكالة الدولية لقطاعات اللاجئين الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن لاجئي غزة سيصيبهم الجزء الأكبر من النقص، خاصة في ظل وجود برامج كثيرة تنفذها «الأونروا» بهدف منع انهيار الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 11 عاما.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تقدم نحو 40% من موازنة «الأونروا» وأنها تعد الداعم الأكبر لهذه المنظمة، وتحدث عن تأثر برنامج الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية حال نفذ التهديد الأمريكي.

وكشف النقاب على أن «برامج الطوارئ» التي تنفذ في غزة ستتوقف حال طبق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها برنامج «الكوبونات الغذائية» الذي يستفيد منه مليون لاجئ في قطاع غزة. وحسب المصدر فإن الموازنة العامة لـ الأونروا» لا تزال تعاني من نقص كبير، وأن نداءها للدول العربية مؤخرا من أجل القيام بسد قيمة العجز الذي هدد قدرتها على دفع رواتب موظفيها لا يزال قائما، كاشفا أيضا أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتقديم الدعم المالي لهذه المنظمة.

وقال أيضا إن قيمة الدعم المالي العربي لـ «الأونروا» خلال السنوات الماضية شكل فقط ما مجموعة 7% من قيمة الاحتياجات.

وكان المفوض العام لـ»الأونروا» بيير كرينبول، قد قال قبل التهديد الأمريكي بوقف المساعدات، إن عجز الموازنة العملياتية للوكالة السنة الماضية بلغ 77 مليون دولار، محذرا من انعكاس ذلك على الخدمات المقدمة للاجئين.

وأوضح أن هذا العجز سيعرض للخطر سبل وصول اللاجئين إلى الخدمات في كافة أقاليم العمليات، وأطلق خلال الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية لـ «الأونروا» في العاصمة الأردنية عمان قبل أكثر من شهر «نداءً عاجلا» من أجل القيام بعمل جماعي لإغلاق هذه الفجوة التمويلية الحرجة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي هدد بقطع المعونات المالية للفلسطينيين، واتهمهم بأنهم لم يقدروا هذه المساعدات، وذلك ضمن تغريدة كتبها على موقع «تويتر»، وذلك بعد أن كشفت نيكي هيلي، مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة عن خطط أمريكية لوقف تمويل «الأونروا».

وقال الناطق الرسمي بـ «الأونروا» سامي مشعشع، إنه لم يتم إعلامهم بأي تغييرات في التمويل الأمريكي،، مضيفا «سنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018، ونحن ممتنون لهم على دعمهم».

وأظهرت الأرقام التي أوردها مشعشع حول أموال دعم «الأونروا» من المانحين، أن الولايات المتحدة تأتي في الصدارة، يليها الاتحاد الأوروبي، بأقل من نصف ما تقدمه واشنطن.

وبما يعكس حجم الخشية من تأثر خدمات «الأونروا» كان رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الأغا، قد دعا لعقد اجتماع طارئ للجنة الاستشارية لـ «الأونروا»، للوقوف أمام التهديدات الأمريكية، والتباحث عن آليات وبدائل لمواجهة التهديدات، بما يحافظ على استمرارية عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها. وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه «الأونروا».

وشدد الأغا في بيان صحافي أصدره على ضرورة ان تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه «الأونروا» والخطر الذي يهدد ميزانيتها الاعتيادية من خلال تخصيص ميزانية ثابتة لها من الميزانية العامة، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي انشأت «الأونروا» بقرار منها، وهي صاحبة الولاية عليها، والمسؤولة عن توفير الموازنة لها.

وفي السياق أعرب المسؤول الأممي عن خشيته من استمرار عمليات التحريض الإسرائيلية ضد «الأونروا»، وآخرها للوزير بينيت، وقال إن الهدف من ورائها الضغط على متبرعين آخرين غير أمريكا لوقف دعمهم المالي المقدم.

وكان هذا الوزير الإسرائيلي الذي يتزعم حزب «البيت اليهودي» المتطرف قد طالب أمس الإدارة الأمريكية بوقف تمويلها، وانتقد بذلك ما نشر مساء أول من أمس من أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعارض تهديد الرئيس ترامب بإلغاء المساعدات المالية لـ «الأونروا» إذا رفض الفلسطينيون العودة الى المفاوضات مع «إسرائيل»؛ خشية تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وادعى أن «الأونروا» تعد «منظمة تدعم الإرهاب»، وقال إن»وجودها يكرس الوضع السيىء لسكان قطاع غزة».

وتوقع بينت أن تدعم جميع الهيئات الحكومية في إسرائيل قرارا يقضي بتقليص ميزانية منظمة تشغل من وصفهم بـ»إرهابيين حمساويين» وتخبئ صواريخ داخل مدارسها، حسب مزاعمه.

وتقول «الأونروا» إن الدعم المالي المقدم لها لا يواكب مستوى النمو في الاحتياجات، وإنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية، وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.