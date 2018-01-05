﻿الجيش اللبناني وقوى الأمن ينفيان ما تناقلته وسائل إعلام عن سبب توقيف ضابط بشبهة مساعدة إرهابيين

بيروت – «القدس العربي» : نفت قوى الامن الداخلي وقيادة الجيش اللبناني ما أوردته صحيفة «الاخبار» عن توقيف مخابرات الجيش ضابطاً في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بشبهة تهريب أسلحة ومواد غذائية ومحروقات إلى المجموعات الإرهابية في الجرود. وأصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بياناً أوضحت فيه ما يلي:

«أولاً: إن الضابط المذكور قد أوقف سابقاً بجرم آخر، ويُلاحق أمام القضاء العسكري، وقد أخلي سبيله، ومن ثم أعيد توقيفه بعد متابعة المحاكمة، بحيث صدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية بتاريخ 29/11/2017 بالجرم ذاته. إضافةً إلى ذلك فإنه قد حوكم تأديبياً من قبل المؤسسة، وهو حالياً في حالة انقطاع عن الخدمة. لذلك فإن مضمون الخبر المتداول عارٍ عن الصحّة.

ثانياً: تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بوسائل الإعلام، توخي الدقة والموضوعية، وتطلب منها نشر هذا التوضيح، وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة». كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي «نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين» مفاده أن مديرية المخابرات أوقفت ضابطاً في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بناءً على اعترافات الشيخ العرسالي مصطفى الحجيري المعروف بـ»أبو طاقية».

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر وتدعو إلى توخّي الدّقة في تناول أي معلومات تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها». وأفيد بأن الضابط كان آمراً لفصيلة عرسال، وسبق أن صدر قرار بانقطاعه عن العمل على خلفية التحقيق معه في شبهة مشاركته في ملكية معمل لإنتاج الكبتاغون في البلدة. وقد أوقف سابقاً، قبل أن يُخلى سبيله، لتعيد الاستخبارات توقيفه بشبهة تهريب اسلحة.