﻿حصيلة دعم الأقباط للسيسي: معاناة أمنية وتهجير وقوانين بدون قيمة

القاهرة ـ «القدس العربي»: يحتفل المصريون الأقباط الأرثوذكس مساء اليوم بعيد الميلاد في ظل مخاوف أمنية، بعد عام شهد اعتداءات دامية عنيفة ضدهم، حيث لم يتمكن النظام الحاكم من حمايتهم، رغم دعم قطاع عريض منهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أسقف المنيا مكاريوس، لوكالة «فرانس برس»: «هذا العام لن نكف عن مساندة الدولة والرئيس (عبد الفتاح السيسي) وعن لعب دورنا الوطني، ولكن نأمل أن يجد المسؤولون وسيلة للحد من الاعتداءات».

في الثالث من يوليو/تموز 2013، وقف السيسي، الذي كان في هذا الحين قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والانتاج الحربي، يلقي بيانه الذي أفضى إلى الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي أتى به في المنصب.

وكان يجمع السيسي أثناء إلقاء بيانه في الصورة أكبر وأهم رموز الأقباط في مصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

منذ ذلك الوقت اعتبر الأقباط المصريون أهم الفئات الداعمة للسيسي، أملاً في تحسين الوضع الأمني وتوفير الحماية لهم ولمنشآتهم في المقام الأول، وكذلك بدء مرحلة التغيير الجذري في التعامل مع الملف الديني القبطي في مصر، بإصدار قوانين وتشريعات باتت معلقة منذ عشرات السنين.

استهدافات متكررة

لكن تصاعدت وتيرة استهداف الأقباط على الصعيد الأمني، خصوصا في العامين الماضيين، وسقط عشرات القتلى والجرحى، وتهدمت أجزاء من كنائس شهيرة، جراء عمليات إرهابية لم يتمكن الأمن من ردعها. فقد شهدت الكاتدرائية المرقسية في العباسية وسط القاهرة، يوم الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تفجيرًا ضخمًا، أودى بحياة أكثر من 25 شخصاً وإصابة العشرات.

وفور وقوع التفجير، انتشرت حالة من الغضب بين الأقباط، وخاصة الشباب منهم، والذين توافدوا على موقع الحادث وهم يرددون هتافات وشعارات مناوئة لكل من السيسي ووزير داخليته، متهمين إياهما بالمسؤولية عن حدوث «المذبحة».

وامتد الغضب صوب الإعلاميين المقربين من النظام المصري، أمثال لميس الحديدي وأحمد موسى، اللذين تعرضا للاعتداء والطرد من قبل المتظاهرين؛ في رسالة رافضة لوجودهما ولمحاولاتهما تبرير إخفاق النظام في منع تلك المذبحة.

ونتيجة لتلك التظاهرات التي خشي النظام أن تتفاقم، قررت الحكومة إعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وشارك السيسي في حضور الجنازة، وعوضاً عن إقامة مراسم جنازة الضحايا في الكاتدرائية المرقسية الكبرى الواقعة في وسط القاهرة، كما هو متعارف عليه في مثل تلك الأحداث الكبيرة، فقد أقيمت تلك المراسم في إحدى الكنائس التي تقع في ضاحية مدينة نصر، ولم يُسْمحْ بحضورها إلا لأهالي الضحايا حيث أن كل قبطي حاول الدخول إلى تلك المنطقة في ذلك اليوم بدون تصاريح انتهى مصيره بالقبض عليه، في خطوة أثارت حفيظة الكثير من الأقباط تجاه تلك الإجراءات التي تمت بالتنسيق بين الدولة والكنيسة، وهم يتساءلون: أليس من حق الأقباط توديع «شهدائهم»؟! وكان قد سبق أن أعلن السيسي بنفسه عن المتورط في ذلك التفجير، كما أنه عبر عن رفضه للاتهامات التي تدين أجهزة الأمن بتهمة التقصير أو الخلل.

وحسب تحليل نشره معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، كانت الرسالة مفادها أن نظام السيسي الذي كان يعتبر الأقباط الداعم الأكبر له؛ صار بين ليلة وضحاها يخشى تظاهرهم الناتج عن الإحساس بخيبة الأمل وانعدام الثقة.

ويبدو أن الرئيس المصري قد أيقن بأن قيادة الكنيسة المتمثلة في البابا لن تستطيع كبح جماح شباب الأقباط الغاضب، ففضل التعامل معهم عن طريق القبضة الأمنية.

«بابا النظام»

ولم تكن قيادة الكنيسة أيضاً بعيدة عن انتقادات الأقباط الذين يرونها تسبح في فلك النظام؛ حتى ولو كان ذلك على حساب الأقباط أنفسهم، حيث أصبح البابا تواضروس الثاني، والذي صاروا يطلقون عليه لقب «بابا النظام»، محل انتقاد نتيجة تورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير الأقباط بأمور سياسية. والرسالة الأخرى التي حملها تعامل السيسي مع الأقباط أمنياً، هي أنه لن يتردد في استخدام القوة ضد أي من حلفائه المقربين.

ولم تكد الأمور تهدأ حتى عاودت الاشتعال مرة أخرى، حيث شهدت البلاد عدداً من الحوادث في عدة محافظات منها الإسكندرية، حيث قام أحد اتباع الجماعة السلفية المتشددة بذبح أحد التجار الأقباط أمام محله، كما تم العثور على قبطي وزوجته مذبوحين في منزلهما في محافظة المنوفية، ثم في وقت لاحق عثر على طبيب قبطي أيضا مذبوحا في شقته في محافظة أسيوط جنوب مصر، مما يؤكد أن الأقباط مستهدفون في مختلف مناطق ومحافظات مصر.

وفي التاسع عشر من فبراير/شباط المنصرم، بث تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء فيديو يتوعد فيه الأقباط بالاستهداف أينما كانوا واصفا إياهم بأنهم «مدعومون من الدول الصليبية والولايات المتحدة ولهم علاقات مع دوائر النظام المصري».

واستطرد المتحدث في الفيديو «لزاماً على المجاهدين والموحدين استهداف نصارى مصر وتنغيص عيشهم، وإدخالهم في دائرة الصراع، فهم من جملة المحاربين الصليبيين» على حد قوله.

كما أعلن المتحدث بأن التنظيم هو من قام بتفجير الكنيسة البطرسية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

الهروب من سيناء

وبالفعل في أعقاب بث هذا الفيديو بدأت عناصر «الدولة الإسلامية» في سيناء بالقيام بعمليات استهداف لعدد من الأقباط في ظل غياب تام وكامل للدولة بالرغم من علمها بأن الأقباط أصبحوا الهدف الأول لتنظيم «الدولة».

وتحت وطأة تلك الهجمات الشرسة التي استهدفتهم وفي ظل غياب أي دور لقوات الجيش أو الشرطة لتأمينهم، أمسى الأقباط الموجودون في سيناء عرضة للتهجير وبدأوا بالنزوح القسري إلى مدينة الإسماعلية في منطقة غرب قناة السويس، تاركين وراءهم منازلهم وممتلكاتهم، ويقدر عدد هؤلاء حتى الآن بـ 133 أسرة بإجمالي 546 فردا.

وحسب معهد واشنطن بدلا من البحث عن حل لمشكلة هؤلاء على أساس أنهم مواطنون مصريون بغض النظر عن الانتماء الديني، أخذ النظام في استخدام أذرعه الإعلامية لنزع صفة النزوح والتهجير عما حدث.

وخرج البابا تواضروس لإصدار بيان في الأول من مارس/ آذار الماضي يرفض فيه استخدام لفظ التهجير لوصف ما يحدث، مما أثار موجة من السخط والاستياء ليس فقط بين الأقباط ولكن أيضاً بين نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني الذين يرون في تصريحات البابا نوعا من التدليس للحقائق ومساعدة النظام على التهرب من مسؤولياته أمام المجتمع والقانون الدولي.

وأوضح المعهد أنه «بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على حكم السيسي يجد الأقباط أحوالهم تصاب بحالة من التدهور المستمر الذي صارت نهايته غير معروفة بعد وصول العنف ضدهم إلى مراحل غير مسبوقة، حتى صار ما كانوا يخشون وقوعه من التعرض لنفس مصير الأقليات الأخرى التي كانت في سوريا والعراق أمرا واقعا؛ ومروا بكل تفاصيله من تدمير للكنائس إلى قتل وذبح وحرق للأشخاص ونهب للممتلكات وصولاً إلى مرحلة التهجير القسري والنزوح الجماعي».

كذلك يعاني الأقباط من أزمة تتعلق ببناء دور عباداتهم، حتى بعد إصدار قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان العام الماضي، إلى أن وصل الأمر بالأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، جنوب مصر، إلى التصريح بأن «قانون بناء الكنائس لا قيمة له، وأنه حتى مع دخول عام 2018 لم ترخص الكنائس بل يتم غلقها بحجة عدم الترخيص».

وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه «تم غلق كنيسة في إحدى قرى نجع حمادي ولا توجد حولها أي مشكلة طائفية، كما أنه قام بالصلاة فيها 3 مرات وتوجد علاقة طيبة بينه وبين مسلمى القرية، وكانوا يستقبلونه بالترحاب ولم يجد مبررًا لغلق تلك الكنيسة».