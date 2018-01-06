﻿الإمارات تنهي أزمتها مع تونس محملة قرطاج «ضمنيا» المسؤولية عنها!

تونس – «القدس العربي» : أثار قرار استئناف الرحلات الجوية بين تونس والإمارات جدلًا في البلاد، حيث انتقد سياسيون تونسيون موافقة الحكومة على هذا الأمر برغم عدم صدور «اعتذار» من قبل أبوظبي على «إهانة» النساء التونسيات من السفر، فضلًا عن التناقض بين البيانين اللذين أصدرتهما كل من وزارتي الخارجية الإماراتية والنقل التونسية حول الأسباب التي دعتهما إلى استئناف الرحلات بين الطرفين، الذي بدا فيه الجانب الإماراتي كأنه يحمل تونس مسؤولية ما حدث.

وكانت الخارجية الإماراتية أصدرت بيانا، نقلته وكالة الأنباء المحلية، أكدت فيه عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران بين الامارات وتونس لما كانت عليه قبل الظرف الطارئ، وبررت ذلك بـ»التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي»، وأكدت الوزارة مجددا أنها «تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات. الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها».

فيما أعلنت وزارة النقل التونسية استئناف شركة الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من وإلى تونس، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي «في إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات والتوصل الى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدُّولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس او يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك».

وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس «إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية»، فيما طالب وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي السلطات الإماراتية باعتذار رسمي لبلاده عن قرار منع النساء التونسيات من دخول البلاد، وهو ما تسبب بأزمة بين البلدين.

وانتقد عدد من السياسيين التونسيين موافقة سلطات بلادهم على استئناف رحلات الخطوط الإمارتية، حيث كتب طارق الكحلاوي القيادي في حزب «حراك تونس الإرادة» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «الإمارات تعيد رحلاتها وفقا للاجراءات السابقة اي ترفع الحظر على النساء التونسيات. اولا، صيغة البيان الرسمي تتجاهل الاعتذار رغم الطلب الرسمي التونسي للاعتذار في تصريح لوزير الخارجية التونسي. ثانيا، تواصل السلطات الاماراتية في البيان تحميل المسؤولية ضمنيا للجانب التونسي (انه مدها بمعلومات امنية بما يرفع اسباب الحظر) في حين ممثلي وزارة النقل بينوا بوضوح ان الطلب الإماراتي الاصلي غريب وانه كان يمكن التعاون وفقا لصيغ معروفة وجاري بها العمل منذ البداية اذا كان الامر متعلقا بمخاطر امنية. اعتقد ان الموقف السليم والمعتدل هو تجاهل رفع الحظر الاماراتي الى ان يصدر اعتذار رسمي إماراتي».

وكتب أحد النشطاء «البيان يظهر وكأن الدولة التونسية تستجدي الإمارات لاستئناف رحلات الخطوط الإماراتية الى ما كانت عليه، وقامت بكل الاجراءات الضرورية لذلك. بيان تستعلي فيه الامارات على تونس وتُظهرها في موقف الضعف»، وأضاف آخر «هذا البيان يتجاوز او يتجاهل الازمة من جانب واحد وهو الجانب الاماراتي وكأن الاهانة لم تحصل وتجاوزوا الموضوع بدرجة سخيفة وكان الجانب التونسي ليس له راي في الازمة او كأن الجانب التونسي من اتباعهم!».

وتساءل رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني»: «هل يعد هذا إنجازا للدبلوماسية التونسية؟ وهل ما حصل سيؤدّب بالفعل صانع القرار الإماراتي؟ وهل سيتوقف الاستفزاز الإماراتي لتونس وتدخلها في شأنها الداخلي بعد خسارتها في الأزمة الأخيرة؟»، وأجاب «قد لا نجد أجوبة كل هذه الأسئلة في غياب الاعتذار الذي طالبنا به (قراءة لحسن النوايا وتعبيرا عن سماحة التونسيين) ولكن سنرى في قادم الأيام اجابات واضحة في السياسات الخارجية الجديدة للامارات تجاه تونس».

يُذكر أن قرار منع التونسيات من دخول الإمارات تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد، حيث اتهم البعض الإمارات بإهانة المرأة التونسية، فيما اعتبر آخرون أنها «ممتعضة» من التجربة الديمقراطية في بلادهم.