﻿ غرامة مئة جنيه للعرسان المتأخرين على مراسم الزفاف

لندن ـ أ ف ب: سئم كاهن رعية صغيرة في جنوب شرق إنكلترا من انتظار العرسان الذين يتأخرون على مراسم الزفاف، فقرر فرض غرامة قدرها مئة جنيه استرليني (130 دولارا تقريبا) على المتأخرين، حسب ما أوردت صحيفة « تايمز».

وقد تكلّف غاليا 10 دقائق من التأخير، حسب ما صرح الأب جون كوربين كاهن كنيستي بيرستد وتورنهام في منطقة كنت.

ويعفى من هذه الغرامة الأزواج العالقون في زحمات السير على الطريق السريع أو ضحايا حوادث أخرى لم تكن في الحسبان. ويتوجب على كل الأزواج الآخرين تسديد هذه الرسوم التي ستوزّع على عازفي الموسيقى وأعضاء جوقة الترنيم وهؤلاء المكلفين بدقّ الجرس الذين اضطروا إلى انتظارهم، وفق ما نقلت الصحيفة عن الكاهن.

واتخذ الأب كوربين هذا القرار بعد حالتي تأخر على حضور مراسم الزواج «بلا أي مبرر أو عذر. فشعر طاقمي بأنه تعرض لسوء المعاملة».

وقد اضطر عروسان لدفع هذه الغرامة في كنيسة الصليب المقدس في بيرستد.