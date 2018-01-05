ردا على غضب من “نار” الأسعار.. ملك السعودية يأمر بصرف ألف ريال بدل غلاء معيشة شهري للمواطنين

الرياض: فيما اعتبر ردا على غضب شعبي من ارتفاع الأسعار في المملكة السعودية، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وذلك تعويضا لرفع تكاليف المعيشة بعد أن قامت الحكومة بزيادة أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السعودية أن الملك سلمان أصدر أيضا أمرا ملكيا بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال للعسكريين العاملين في خطوط المواجهة باليمن .

وكانت السلطات السعودية قررت مساء الأحد الماضي، رفع أسعار البنزين بداية من العام الميلادي الجديد 2018 بنسب تراوحت بين 82 في المئة و126 في المئة، ليدخل بعد ذلك بيوم قرار رفع التعرفة لأسعار الكهرباء في البلاد.

وتوقعت الحكومة السعودية أن يرتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 5.7 في المئة في 2018.

وشهدت المملكة خلال العام الماضي، تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50 في المئة على المشروبات الغازية.

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(وكالات)