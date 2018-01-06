اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران تحول لانتقادات للولايات المتحدة
الأمم المتحدة: تحول اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لمناقشة الاحتجاجات في إيران إلى انتقاد للولايات المتحدة لطلبها اجتماع المجلس بشأن ما وصفته بعض الدول الأعضاء قضية داخلية تخص إيران.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن هذه الاحتجاجات لا تهدد السلم والأمن الدوليين فيما قد يكون انتقادا ضمنيا للولايات المتحدة.
وقال السفير فرانسوا ديلاتر “على الرغم من أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في إيران مقلقة إلا أنها لا تشكل في حد ذاتها أي تهديد للسلام والأمن الدوليين”.
وتابع قائلا “علينا أن نحترس من أي محاولات لاستغلال هذه الأزمة لمصالح شخصية لأنه سيكون لذلك نتائج معاكسة تماما لما هو مرجو”.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن”ازدراء النظام الإيراني لحقوق شعبه موثق منذ سنوات كثيرة”.
وأضافت أن الولايات المتحدة تقف” مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران.
“لن نصمت. لن تؤدي أي محاولة غير شريفة لوصف المحتجين بأنهم دمى في يد قوى أجنبية لتغيير ذلك. الشعب الإيراني يعرف الحقيقة. ونحن نعرف الحقيقة.
قال غلام علي خوشرو سفير إيران لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي إن لدى حكومته”أدلة دامغة” على أن الاحتجاجات التي وقعت في إيران في الآونة الأخيرة “موجهة بشكل واضح من الخارج”.
وقال خوشرو أيضا إن الولايات المتحدة تجاوزت سلطاتها بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بدعوتها لعقد اجتماع لمناقشة الاحتجاجات.
وأضاف”للأسف فعلى الرغم من اعتراض بعض من أعضائه فإن هذا المجلس سمح لنفسه بأن تتعدى الإدارة الأمريكية الحالية عليه بعقد اجتماع بشأن قضية تقع خارج نطاق تفويضه”.
وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة انتهكت منبر مجلس الأمن الدولي وإن الاجتماع محاولة لاستغلال الوضع الراهن في إيران لتقويض اتفاق إيران النووي الذي تعارضه الإدارة الأمريكية.
وقال وهايتاو نائب سفير الصين في الأمم المتحدة إن بحث الوضع الداخلي في إيران في مجلس الأمن الدولي “لا يساعد في حل قضية إيران الداخلية”.(رويترز)
يحاول هذا الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يجير العالم في القرن الواحد والعشرين لخدمة مصالحه الإمبريالية في السيطرة على العالم ومقدراته داعساً على جميع الشرائع والقوانين الدولية. لقد تجرأ هذا الحكم الذي يدعم الاحتلال والعنصرية والجرائم الإسرائيلية وخرقها للقرارات والقوانين الدولية منذ أكثر من سبعين سنة أن يدعي وقوفه ”مع الذين ينشدون الحرية لأنفسهم والازدهار لأسرهم والكرامة لشعبهم في إيران.” كما قالت سفيرته العنصرية المتطرفة نيي هيلي في نفاق واضح ومواقف ثنائية وإزدراء كامل لعقول أفراد المجتمع الدولي. على العقلاء في الولايات المتحدة الأمريكية إنقاذ وطنهم من المعتوه ترامب وعصابته المتطرفة قبل فوات الأوان. من المضحك أن هذا المعتوه رفع شعار أنه يريد أن يجعل من أمريكا “عظمى مرة أخرى” ولكنه في تصرفاته في خدمة مصالح إسرائيل ومؤيديها المتطرفين يجعل أمريكا حقيقة مسخرة العالم، ويعزلها ويدفعها للحضيض.
هل تعلم السیده نیکی ان العسکر بمصر قتل الالاف فی رابعه العدویه و النهضه و اطاحه برئیس جمهوریه منتخب؟ لماذا لم تتخذ امریکا نفس الاسلوب و تدعوا الی اجتماع سریع؟ اخزاهم الله و اخزی دیمقراطیتهم.