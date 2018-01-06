تويتر لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت تصريحاتهم “مثيرة للجدل”

واشنطن: اعلن موقع تويتر الجمعة أنه لن يحجب حسابات زعماء العالم حتى لو كانت تصريحاتهم “مثيرة للجدل”، مشيرا إلى الحاجة لدعم “حوار عام” حول القضايا السياسية.

ويأتي إعلان تويتر بعد أيام من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمّح فيها إلى استخدام الأسلحة النووية الأمريكية ما أثار انتقادات بأن موقع التواصل الاجتماعي يسمح بنشر تهديدات تدعو للعنف.

وقال الموقع في رسالة إن “تويتر موجود لخدمة ومساعدة تقدم الحوار العام والعالمي. قادة العالم المنتخبون يلعبون دورا حاسما في هذا الحوار بسبب تأثيرهم الكبيرعلى مجتمعنا”.

وأضاف ان “حجب قائد عالمي من تويتر وإزالة تغريداته المثيرة للجدل سيحجب معلومات مهمة ينبغي على الناس معرفتها والتناقش حولها. كما أن (الحجب) لن يسكت هذا الزعيم او ذاك، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم”.

ولم يشر الموقع، الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له، إلى ترامب أو تغريدته الأسبوع الماضي حول امتلاكه “زرا نوويا أكبر وأقوى” من الزر الكوري الشمالي.

ويقول ناشطون إن على تويتر أن يحجب ترامب، فيما عرضت مجموعة من المعارضين صورا تتضمن رسالة تقول “جاك متواطئ” في إشارة إلى جاك دورسي المدير التنفيذي للموقع.

واتهمت المجموعة التي تدعى “مقاومة اس اف”، دورسي بأنه “يعرّض العالم للخطر” وينتهك قواعد الموقع من خلال عدم حجبه لترامب.

ويأتي إعلان تويتر الجمعة بعد أقل من شهر على بدء تطبيقه قواعد جديدة ترمي إلى استبعاد المحتوى الذي يتضمن “كراهية” وإساءة” من منصته، بما فيها الرسائل التي تمجد او تروج للعنف.

لكن تويتر لم يوصد الباب أمام امكان ازالة تغريدات معينة لزعماء سياسيين تخرق سياسته.

وجاء في البيان “ننظر في تغيردات الزعماء وفقا للسياق السياسي الذين يعملون فيه، ونطبق قواعدنا وفقا لذلك”. (أ ف ب)