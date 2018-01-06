مدير وكالة الامن القومي الأمريكية يعتزم التقاعد

واشنطن: يعتزم مدير وكالة الامن القومي الامريكية “ان اس ايه” الاميرال مايك روجرز التقاعد في الاشهر المقبلة بعد اربع سنوات له في منصبه.

وقال روجرز (58 عاما) لفريق عمله الجمعة انه سيغادر منصبه في الربيع المقبل، وفق ما ذكرت مصادر بالمخابرات الأمريكية. وسيعين الرئيس دونالد ترامب بديلا في الأسابيع المقبلة.

وروجرز واحد من أربعة رؤساء اجهزة مخابرات أمريكية قدّموا لترامب في 6 كانون الثاني/ يناير 2017 تقريرا عن تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 صب في صالح ترامب. لكن الرئيس الأمريكي لم يقبل ابدا بهذا الاستنتاج.

وروجرز هو الوحيد من بين قادة الاستخبارات الاربعة الذي احتفظ بمنصبه بظل الادارة الجديدة.(أ ف ب)