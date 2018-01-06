العثور على خمسة رؤوس وضعت على سيارة في ولاية فيراكروز المكسيكية

مكسيكو سيتي: عُثر على رؤوس خمسة رجال على مقدمة سيارة يوم الجمعة في ولاية فيراكروز بجنوب شرق المكسيك حسبما قالت السلطات المحلية وسط ارتفاع في أعمال العنف في البلاد.

ووضعت الرؤوس على مقدمة سيارة رسمية لمجلس بلدية تلاكوتالبان ومعها رسالة عليها الحروف الأولى لعصابة مخدرات مكسيكية. واستعراض العصابات بشكل وحشي لأعمال العنف التي تقوم بها أمر معتاد في المكسيك.

وقال تعليق على الحساب الرسمي للبلدة على تويتر “نأسف بشكل شديد على الأحداث التي وقعت في بلدتنا الليلة الماضية”.

وأسهمت الاشتباكات بين عصابات المخدرات المتناحرة في وصول عدد جرائم القتل في المكسيك إلى مستوى قياسي العام الماضي. وفيراكروز إحدى أكثر الولايات عنفا في المكسيك.

وارتفعت جرائم القتل في فيراكروز نحو 35 في المئة خلال نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من 2016. وشهدت الولاية أيضا أربعا من 12 جريمة قتل صحفيين في المكسيك العام الماضي.(رويترز)