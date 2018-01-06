مصر: استئناف رحلات البالون الطائر بشكل طبيعى فى سماء الأقصر

الأقصر: أقلعت رحلات البالون الطائر (المنطاد) فى سماء مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، بشكل طبيعى فى الساعات الأولى من صباح السبت، وسط إقبال من السياح على تلك الرحلات التى يستمتعون خلالها برؤية معابد الفراعنة فى غرب المدينة من الجو.

وقالت مصادر فى مطار إقلاع البالون، غرب مدينة الأقصر، فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “أقلعت صباح اليوم السبت 11 رحلة بالون، تقل على متنها 220 سائحا وسائحة”.

ويصل عدد رحلات البالون فوق سماء الأقصر إلى حوالي 22 رحلة يوميا.

وكان سائح لقى حتفه، وأصيب آخرون، خلال هبوط اضطرارى لبالون طائر، جرفته شدة الرياح لمنطقة صحراوية الجمعة.(د ب أ)