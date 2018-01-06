تحويل طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز بعد نشر رجل برازه في مراحيضها

ألاسكا: قالت شرطة مطار أنكوريج في ألاسكا يوم الجمعة أن رحلة طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت متجهة من شيكاغو إلى هونغ كونغ تم تحويلها إلى ألاسكا بعد أن أبلغ طاقم الطائرة أن رجلا على متنها قام بنشر براز في المرحاضين الاثنين بالطائرة.

وقال اللفتنانت جوش جاماش، بشرطة مطار أنكوريج، عبر الهاتف: “تلقينا تقريرا عن نشر أحد الركاب برازه في المراحيض”.

وتم اقتياد الرجل البالغ عمره 22 عاما ويحمل جواز سفر فيتناميا كما أنه مقيم بالولايات المتحدة، إلى خارج الطائرة وهو مكبل اليدين ليل الخميس، والتقته سلطات إنفاذ القانون فى صالة الوصول بالمطار.

وبعد استجوابه من قبل السلطات عبر مترجم، نقل إلى مستشفى أنكوريج لإجراء تقييم عقلي له.

وقال جامش إن الرجل لم يوجه تهديدات ولم يحاول التصادم مع طاقم الطائرة مضيفا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات اليه.

وقالت شركة يونايتد ايرلاينز المملوكة من قبل شركة يونايتد كونتنينتال، إن 245 شخصا كانوا على متن الطائرة وإنها وفرت أماكن إقامة فندقية لعملائها.(رويترز)