ظريف: رفض أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي مناقشة الشأن الداخلي الإيراني هزيمة جديدة لترامب
طهران: أعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن معارضة أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة الشأن الداخلي الايراني، يمثل نكسة أخرى للسياسية الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
جاء ذلك في تغريدة لظريف على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” فجر السبت، وبعد انتهاء جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة للاحداث الاخيرة في ايران،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وكتب ظريف أن “مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، رفض المحاولة المفضوحة الرامية لسلب مسؤوليات المجلس، حيث أكدت اغلبية الاعضاء على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى”.
عقد مجلس الأمن الدولي الجلسة الطارئة بناء على طلب أمريكي لبحث الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران على الرغم من مقاومة إيران وبوليفيا وفرنسا وروسيا ودول أعضاء أخرى لعقد مثل هذه الجلسة.
وانطلقت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مظاهرات في أيران للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وسياسات طهران في الشرق الأوسط، والمؤسسة الدينية في البلاد.
وترددت تقارير عن مقتل 19 شخصا واعتقال أكثر من ألف آخرين. (د ب ا)
ولعمري كل هذه ( البعبعة ) فقط للفت النظر عن موضوع القدس . علينا نحن العرب والمسلمين ان لا نقع في هذا الفخ .ليس محبة بايران .لكن لنواجه فتنة الاميركيين والصهاينة . التي انتبه لها مشكورا رجل الكرامة السيد اردوغان
لقد وللي زمانهم بعد أن اكتشف العالم بأنهم من يحيك الفتن في البلدان ألآمنة والتي تدمر السلام في العالم وهذا كله من أجل مصالحهم ألإمبريالية التي تعبد المادة وتضعها في طبقة أعلي من طبقة الإنسانية والسلام علي ألآرض فهم لا تهمهم الشعوب وأرواح الناس التي تفقد بل تهمهم المادة والنفوذ حتي تضعف حكومات الشعوب ويحتلوها سياسيا واقتصاديا ليعيثوا الفساد وسرقة الخيرات فهم قد اتبعوا من قديم ألآزل سياسة فرق تسد , فقد فقدوا مصداقيتهم واحترام الشعوب وحكوماتهم لهم , فهم ألآن كالتائهين في الظلام الذين يبحثون عن هالة من الضوء ليروا أين بداية الطريق إلي عهد جديد , ولكن القطار قد وللي بأحلام لم تكن إلا قد سرقت من شعوب أخري لا حق لهم فيها .