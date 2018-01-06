القبض على 11 أميراً سعوديا تجمهروا في قصر الحكم وتم إيداعهم سجن الحائر
“القدس العربي”: ألقت “كتيبة السيف الأجرب” التابعة “للحرس الملكي” القبض على 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، حيث صدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن 11 أميراً قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
وكشفت مصادر للصحيفة أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، صدر الأمر “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل، وتم القبض عليهم، ويتزعمهم الأمير (س . ع . س بن سعود بن فيصل بن تركي) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.
وبيَّنت المصادر أن التوجيهات واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.
هذا إنذار و بداية للتمرد في العائلة السعودية المتحكمة , و بداية الغيث قطر وأول الثورة تمرد , اللهم
اجعله تباشير خير و فاتحة فرج لاجتثاث هذه الشجرة الخبيثة من بلاد الحرمين الشريفين فيتطـــــــــــــــــــهر
بيتك الحرام و يتحرر مثوى نبيك الكريم و مثاوي أئمة أهل البيت الطاهرين و الصحابة الكــــــــــــــــــرام في
في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة .
لقد شدني عنوان المقال ظانا ان تجمهر الأمراء جاء للمطالبة بوقف بيع القضية الفلسطينية أو وقف إسراف المال العام الذي ينفقه محمد بن سلمان على لوحاة و قصور و يختاة. و كم كانت حسرتي عند قراءتي أن الأمراء يطالبون بتكفل الدولة بدفع فواتير ماءهم و كهربائهم.
أتمنى أن يكون الخبر مغلوطا
كتيبة السيف الأجرب . hahahaha
امراء فقراء مساكين لا يستطعون دفع الفواتير فكيف بالطبقة الكادحة؟؟؟؟؟
وهل من المعقول ان يعفى الامراء اصحاب الملايين من دفع الكهرباء والماء وعدم التعرض لهم بمحاكمات …..والله لم اجد هذا الا في بلاد الحرمين …ومن سابع المستحيلات ان تجد هذا الامر في البلاد التي يقولون عنها بلاد الكفر …!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رغم كل الامتيازات الضخمة الذين يحصلون عليها من الخزينة العمومية ، دفع إتاوات الكهرباء و الماء بالنسبة لهم “مشكل” ؟ !!!…