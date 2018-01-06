تركيا :العلاقات مع إسرائيل ستستمر رغم التوتر حول الملف الفلسطيني
تل ابيب: أكدت تركيا أن العلاقات مع إسرائيل ستستمر بسبب المصالح المشتركة، على الرغم من أجواء التوتر حول الملف الفلسطيني. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في سياق مقابلة مع مراسل صوت إسرائيل بالعبرية الليلة الماضية، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لباريس.
وأكد جاويش اوغلو أن بلاده ليست معادية للسامية، إلا أن انقرة لن تسلم بسياسة إسرائيل المعادية للفلسطينيين في غزة والقدس.
وأضاف أن الأشخاص اليهود الذين يقطنون في تركيا والاسرائيليين الذين يقومون بزيارتها بإمكانهم ان يشهدوا على أن انقرة ليست لا سامية .
ورأى جاويش اوغلو أن الحل الوحيد يكمن في مبدأ الدولتين، لافتا إلى أن تركيا على استعداد للتوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .
يشار إلى أن الرئيس التركي وصف ،في قمة منظمة التعاون الإسلامي بشأن،التي ترأسها في انقرة، “اسرائيل بأنها دولة احتلال وارهاب”.
كماانتقد الولايات المتحدة على خلفية اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .(د ب ا)
اردوغان يشعل النار ويامر وزراءه باخمادها بعد ذلك
مسرحية متكررة
الفصل الاول قرارات صادمة من أعداء العرب والمسلمين
الفصل الثانى يهب العرب والمسلمين بالإدانة والكلام والتهديد ويقف بعضهم ويرفعوا الشعارات الحنجورية
من عينة على القدس رايحين شهداء بالملايين
ويخرج الزعيم الأعلى صوت منهم ينادى بقطع كل العلاقات مع اسرائيل ويقف كل اتباعه ومريدوه يصفقون ويهللون له ويعلنون انه الزعيم المنتظر لتحرير القدس وفلسطين
الفصل الثالث ينفض الكل ويعودوا الى اوضاعهم الطبعية ويظهر الزعيم المنتظر مره اخرى
ويصرح ان العلاقات بين بلاده وبين اسرائيل علاقات مستمرة ومصلحة بلاده تركيا ان تكون العلاقة مع اسرائيل علاقة صداقة ومنافع متبادلة لصالح الشعبين
وفى ختام العرض
يصفق محبى اردوغان ومريدوه له على وطنيته وحبه لبلاده وحفاظه على مصالح تركيا الاقتصادية
وينسوا فلسطين والقدس
وشعار على القدس رايحين وشهداء بالملايين
علشان المصالح نتصالح
وعلشان المصالح نكون وسطاء بين اسرائيل والفلسطينين
بالمناسبة تعريف الوسيط
هو ان يكون غير منحاز لاى من الطرفين
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