مسؤول أمريكي: إدارة ترامب طلبت 18 مليار دولار لأجل جدار المكسيك

واشنطن: قال مسؤول أمريكي، إن إدارة بلاده طلبت من مشرعي الكونغرس تخصيص 18 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، لإتمام المرحلة الأولى من الجدار الحدودي مع المكسيك.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس″ عن المسؤول (لم تكشف عن هويته ووصفته بأنه مطلع على هذا الشأن) أن الطلب تم إرساله الجمعة، إلى نواب بمجلس الشيوخ، من خلال إدارة الجمارك وأمن الحدود الأمريكية.

وفي السياق، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن المقترح يتضمن بناء سياج جديد بطول 316 ميلاً (505 كيلومترات) إلى جانب تعزيز وتقوية سياج آخر موجود بالفعل وطوله 407 أميال (651 كيلومتر).

وأضافت أنّه حال الموافقة على هذا المبلغ، ستكتمل المرحلة الأولى من الجدار المقترح على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بطول ألفي ميل (3218 كيلومتراً) بحلول عام 2027.

وطلبت الإدارة الأمريكية 1.6 مليار دولار خلال العام الحالي، لبناء وتجديد سياج بطول 118 كيلومتراً على حدود ولايتي تكساس وكاليفورنيا مع المكسيك، على أن يتم تخصيص 1.6 مليار دولار إضافية لعمليات إنشاء الجدار، خلال العام المقبل، وفق “أسوشيتيد برس″.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك “للحد من الهجرة غير الشرعية وقف تهريب المخدرات” من المكسيك إلى داخل الولايات المتحدة.

وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رسمياً، في يناير/ كانون ثاني 2017، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً ببناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك، وتوعد بجعل الأخيرة تدفع تكاليف إنشائه، ما أثار خلافاً حاداً بين الجانبين. (الأناضول)