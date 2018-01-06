منظمة الصحة العالمية تقرر اعتبار الإدمان على ألعاب الفيديو مرضا

جنيف: قررت منظمة الصحة العالمية اعتبار الإدمان على ألعاب الفيديو مرضاً، بحسب ما أعلن متحدث باسمها في جنيف.

وقال طارق جسارفيتش في مؤتمر صحافي، إن المخاطر المتصلة بـ”اضطراب ألعاب الفيديو سيضاف إلى القائمة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض التي ستصدر في حزيران/يونيو.”

وتستند هذه القائمة إلى خلاصات خبراء صحة في كل العالم.

وهذا الاضطراب هو “سلوك مرتبط بألعاب الفيديو، سواء عبر الإنترنت أم لا، يتّصف بفقدان السيطرة وإيلاء اللعب أهمية متزايدة مقارنة مع الأنشطة الأخرى، بحيث تصبح في مركز الاهتمام”.

ومن الأعراض الأخرى “مواصلة اللعب وزيادة الوقت المخصص له رغم ظهور تبعات سلبية”.

ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية إن تشخيص الإصابة بهذا الاضطراب يشترط أن يكون الشخص مدمناً بشكل غير عادي على ألعاب الفيديو لمدة عام على الأقل، وفقاً للمتحدث الذي أشار إلى أنه من المبكر تقدير حجم هذه المشكلة.

ورغم عدم وجود إحصاءات كافية، يُجمع خبراء الصحة على أن هذه الظاهرة باتت مشكلة، وأن إدراجها في قائمة الأمراض هو خطوة جيدة. (أ ف ب)