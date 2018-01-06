“الطفل القاتل” أمام القضاء البريطاني مجدداً لحيازته صوراً إباحية لأطفال

لندن: وجّه القضاء البريطاني تهما تتعلق بحيازة صور إباحية لأطفال إلى جون فينابلز، أحد “الطفلين القاتلين في ليفربول” الذي سبق أن دين بتعذيب طفل وقتله في العام 1993، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وأوقف جون فينابلز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على ذمة التحقيق، وسيحال إلى المحكمة قريبا بعدما وجّهت التهمة رسميا إليه.

وجاء في بيان للنيابة العامة أن “الرجل المعروف باسم جون فينابلز متهم بارتكاب مخالفات قانونية تتصل بصور إباحية لأطفال وهو سيُحال إلى المحكمة”.

وكان جون فينابلز وشخص آخر يدعي روبرت تومسون في العاشرة من العمر حين خطفا طفلا في الثانية من العمر وعذّباه ثم قتلاه في ليفربول عام 1993.

وقد أثارت تلك القضية صدمة واسعة في بريطانيا.

وفي العام 2001 استفادا من إطلاق سراح مشروط وحصل كل منهما على هوية جديدة تجنّبا لتعرّضهما لأي انتقام.

وفي العام 2010، حكم على جون بالسجن سنتين بعدما عثر بحوزته على صور إباحية لأطفال أيضا. (أ ف ب)