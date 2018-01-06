فلسطينيون غاضبون يرشقون موكب بطريرك الروم الأرثوذكس بالبيض والأحذية في بيت لحم ـ (فيديو)

بيت لحم – “القدس العربي”:

اعترض عشرات الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، اليوم السبت، موكب بطريرك الروم الأرثوذكس كيوريوس ثيوفيليوس الثالث، في محاولة لمنعه من زيارة كنيسة المهد، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي.

ورشق المشاركون موكب البطريرك بالبيض والأحذية، لدى مروره وسط بيت لحم، متجها لكنيسة المهد، احتجاجا على صفقات مشبوهة اتهم ثيوفيليوس بإبرامها مع جهات اسرائيلية و مستوطنين يههود “لبيع أو تأجير أوقاف وعقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية”.

وفي وقت سابق اليوم نظم العشرات فعالية وسط المدينة، وطالبوا بمقاطعة البطريرك وعزله، و ارتفعت شعارات تهاجمه وتصفه بـ”الخائن”.

وحضرت للمكان قوات معززة من الأمن الفلسطيني، وطوقت مكان الاحتجاج، ومنعت المحتجين من الوصول لساحة الكنيسة.

وشهدت منطقة التجمع انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن.

وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وهي: الروم الأرثوذوكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثوذوكس.

بينما تم كشف النقاب سابقاً عن عمليات بيع كبيرة لأراضي وشقق سكنية في القدس ومدن اخرى نفذتها البطريركية الأرثوذكسية اليونانية.