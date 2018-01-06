مؤلف كتاب عن ترامب يقول إن ما كشفه سيطيح بالرئيس الأمريكي
Jan 06, 2018
لندن: قال مايكل وولف مؤلف كتاب ينتقد العام الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن ما كشفه الكتاب سيضع حدا على الأرجح لبقاء ترامب في المنصب.
وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كتابه (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) خلص إلى أن ترامب ليس كفؤا لتولي الرئاسة وأن هذه النتيجة أصبحت رأيا واسع الانتشار.
وتابع في مقابلة أذيعت السبت أن المذكور في كتابه يوضح للجميع أن ترامب “لا يستطيع أداء مهمته” وهذا هو إطار الاعتقاد والإدراك الذي “سيؤدي في نهاية المطاف إلى انتهاء… هذه الرئاسة”.
وندد ترامب بالكتاب واصفا إياه بأنه مليء بالأكاذيب. ويصور الكتاب الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي ويقول إن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016 وإن مساعديه يسخرون من قدراته. (رويترز)
هذا الكتاب فضيحة لترامب كما حصل للرئيس نيكسون في فضيحة ووتر غيت
وستكون النتيجة بالإستقالة كما جرى لنيكسون أو بالإقالة !
ولا حول ولا قوة الا بالله
إن شاء الله تعالى ! وننتظر ذالك الْيَوْمَ … ستعم الفرحة ملايين البشر و في جميع القارات.
فعلاً لا يستحق التاجر المتغطرس أن يكون في ذالك المنصب هو وزبانيته.
و حسبنا الله ونعم الوكيل !
الامور فى البيت الابيض لن تكفل بانتهاء ولاية هذا الترمب …سيعزل قبل المدة بكثييييييييير.
إذا كان بني صهيون من ورائه فلن يزيحه أحد مع العلم أن اليهود من وضعه أما هذا الكتاب فهو حعجعة بلا طحين
إذا نجح القوم في إزاحته فالخاسر الأكبر هم بنو صفرين .
هذا الكتاب صفعة أو لكمة قوية في وجه ترامب , فهل سيسقط يا ترى ؟
كفى فرحا .. حتى لو تم عزله او اقالته
فهل ستكون ادارة البيت الابيض من كلا الحزبين الرئيسيين مختلفة عنه كثيرا
فالحزب الجمهوري يسيطر عليه اللوبي الصهيوني وزبانية الراسمال
وكذا الديمقراطي الا اذا تمكن ساندرس ان يحصل على اغلبية وهذا مستبعد
فشكرا للناخب الامريكي الذي اوصل ترامب الى سدة الحكم ..