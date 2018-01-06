لجنة حماية الصحافيين تدعو الرياض للإفراج عن صحافي سعودي

دبي: دعت لجنة حماية الصحفيين الرياض، إلى الإفراج عن صحافي سعودي وردت تقارير عن احتجازه الأسبوع الماضي بعد أن انتقد الحكومة.

وذكر نشطاء سعوديون ووسائل إعلام أن السلطات احتجزت صالح الشيحي، الكاتب في صحيفة الوطن اليومية، يوم الأربعاء بسبب عدة مقالات ومقابلات تلفزيونية اتهم في إحداها الديوان الملكي بالفساد في ملف توزيع الأراضي.

وأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي طبق إصلاحات على مدى العامين الماضيين لتعزيز التنوع الاقتصادي والانفتاح الثقافي، باعتقال أكثر من مئتي شخص من بينهم أمراء ووزراء ومليارديرات العام الماضي في خطوة قال إنها لمكافحة الفساد ورأى البعض أنها تهدف إلى تعزيز سلطته.

ويقول مراقبون للحريات المدنية، إن أي معارضة لخطته الاقتصادية وسياسته الخارجية يتم التعامل معها بصرامة ويرون أن مساحة حرية التعبير تتضاءل.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين في بيان الجمعة، “على الرغم من تعهدات الزعامة السعودية الجديدة بالإصلاح والوسطية، من الواضح من توقيف صالح الشيحي أن القمع مستمر كالمعتاد”.

وأضاف “يتعين على السلطات السعودية الإفراج عن الشيحي فوراً وعلى الزعماء السعوديين ضمان حرية الصحافة في تغطية كل الملفات محل الاهتمام العام”.

ولم يرد مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية على طلب بالتعليق. ولم يتسن التأكد من اعتقال الشيحي على نحو مستقل. (رويترز)