إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بشرق ليبيا

بنغازي: أفاد شهود عيان ومصدر أمني ليبي بإصابة خمسة أشخاص السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع في منطقه سلوق جنوب بنغازي شرق ليبيا.

وقال المصدر، ًإن السيارة انفجرت أمام منزل أحد أعيان وزعماء القبائل بالمدينة دون وقوع قتلى .

وبحسب شهود عيان ، فإن التفجير ألحق اضراراً جسيمة بالمكان ، وأسفر عن سقوط خمسة إصابات ، جراحهم بين بسيطة الى متوسطة.

ومنذ عام تقريباً تم استهداف العمدة ابريك اللواطي شيخ قبيله العواقير بذات المنطقة بسيارة مفخخة، ما أدى الى مقتله مع طفله اثناء خروجه من المسجد. (د ب أ)