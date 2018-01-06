السودان يعلن إغلاق حدوده مع إريتريا
الخرطوم: أعلن السودان، السبت، إغلاق حدوده مع دولة إريتريا، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية “كسلا” الحدودية، وذلك في تطور لافت للأحداث شرقي البلاد.
ويأتي القرار بعد ساعات من نفي حاكم والي كسلا، آدم جماع، خبر إغلاق الحدود وإعلانه وصول قوات سودانية إلى كسلا، بغرض جمع السلاح من المواطنين المخالفين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الوالي جماع “أصدر قراراً بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا، استناداً على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارىء في ولاية كسلا”.
وأضافت أن “القرار يبدأ اعتباراً من مساء أمس 5 يناير/كانون ثاني من العام 2018، ولحين توجيهات أخرى”.
والجمعة، أعلن “جماع″ أن القوات السودانية التي وصلت ولاية كسلا لا علاقة لها بإريتريا، نافياً إغلاق الحدود الإريترية السودانية.
وقال للوكالة الرسمية إن “ما يدور عن قفل الحدود حديث لا أساس له من الصحة، ولم تصدر أية توجيهات من الحكومة المركزية أو الولاية بقفل الحدود مع إريتريا”.
وكانت وسائل إعلام سودانية تحدثت أمس أن السلطات السودانية أغلقت المعابر الحدودية مع إريتريا، وأن هناك حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية.
ويناقش البرلمان السوداني، الإثنين المقبل، تقريراً حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (جنوب) وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.
وكان الرئيس السوداني أصدر، في 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.
وكسلا هي ولاية حدودية شرقي السودان مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا.
وكانت الحركات المتمردة في إقليم دارفور السوداني تتواجد خلال سنوات سابقة في إريتريا.
وتنشط على الحدود السودانية الشرقية عصابات تهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة.
وزار نائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إريتريا، في 20 ديسمبر الماضي، حيث بحث مع مسؤولين إريتريين العلاقات الثنائية. (الأناضول)
الارتيرين لا يعرفون معروف ولا يعرفون جوار هم ضد من يحسن إليهم السودان احتضنت الاريتريين 40 سنة ولاكن لم يردوا الجميل داءما يعضون اليد التي تحسن إليهم .
حاجة غريبة
هو كل حاكم عنده مشكلة مع شعبه
يُتهم مصر انها وراء مشاكله وهى بالمناسبة مشاكل عمرها عشرات السنيين
وهى مصر لو تريد احتلال اجزاء من السودان افتراضا
الحدود المصرية السودانية هى الطريق السهل الى مدينة الخرطوم
والسؤال هو
ما هى المنفعة التى سوف تعود على مصر من احتلال اجزاء من السودان
الايجابة لا توجد اى مصلحة للشعب المصرى او الحكومة المصرية او السيسى او الجيش المصرى فى احتلال متر واحد من أراضى السودان الشقيق
ما هو الغرض من كل هذه الادعاءات
الايجابة حكام السودان نظرا للمشاكل الاقتصادية
يريدون التغطية عن هذه المشاكل ورفع أسعار المواد الغذائية
والهاء الشعب السودانى المسكين وان مصر تريد
ومصر سوف تفعل ومصر سوف تحتل
ومصر تدعم تقسيم السودان
على الرغم ان السودان ومصر كانوا دولة واحدة
ولما احس زعيم مصر عبد الناصر ان السودانيين يريدون الانفصال عن السودان
قرر ان يعمل استفتاء لأهل السودان فى ذالك
بكل حب و احترام
نفذت مصر ما يريده الشعب السودانى الشقيق
وهذا حق الشعب السودانى وليس منى من احد
للتاريخ. السودان هو ظهر وسند مصر
ومصر هى ظهر وسند السودان
جانبك الصواب أخي الكريم ميهوب، الإريتريين شعب لا ولن ينسي فضل الأخوه السودانيين إبان حرب الاستقلال، سنوات اللجوء الأولي .. ستينيات القرن الماضي حيث القرار من وحش الحربالتي اكلت الأخضر واليابس وبما ان الدكتاتور هيلي سلاسي كان مسلطاً علي المسلمين لأنهم من بدوا الثوره ضده و أضاؤ طريق الحريه التي طال انتظارها وجاءت بعد عناء قد تعر ف منه اليسير، ومن غير تفاصيل ليس المقام لذكرها أودّ ان اذكرك وكل من يتجرد للحقيقة خلال هذه السنوات التي كان لهذا الشعب العظيم وقفه شجاعه وأونا مكلومين ومحرومين وتبني قضيتنا بكل صبر وعمل كل ما في وسعه لتخفيف الآلام في حين كل الانظمه التي تعاقبت علي هذا البلد العزيز كانت وما زالت تتاجر بقضية هذا الشعب الذي طعن كثيراً ويابي الا ان يكون شاكراً ي