ترامب: أنا عبقري راجح العقل جدا

لندن: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه “عبقري راجح العقل جداً”، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة.

وكتب ترامب على تويتر السبت “في الواقع أكبر نعمتين في حياتي: رجاحة العقل وشدة الذكاء”.

وأضاف “من رجل أعمال ناجح جداً أصبحت نجماً تلفزيونياً لامعاً… ثم رئيساً للولايات المتحدة (من محاولتي الأولى). أعتقد أن هذا يؤهل المرء لا أن يكون ذكياً بل وعبقرياً… عبقرياً راجح العقل جداً”.

وسرعان ما تصدر كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض) قائمة الكتب الأكثر مبيعاً الجمعة. ووصف ترامب الكتاب بأنه مليء بالأكاذيب.

ويصور الكتاب وضعاً فوضوياً في البيت الأبيض ورئيساً لم يكن مستعداً كما ينبغي للفوز بالمنصب عام 2016 ومساعدين يسخرون من قدراته. (رويترز)

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018