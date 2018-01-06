مقتل 17 مدنياً في قصف جوي على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق

بيروت: قتل 17 مدنياً على الأقل وأصيب آخرون بجروح السبت، في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، “واصلت الطائرات الحربية السورية والروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية”، مشيراً إلى “مقتل 12 مدنياً بينهم طفلين في مدينة حمورية، ومدنيين اثنين في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين”. كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح. (أ ف ب)