المحكمة العليا الروسية ترفض استئناف نافالني لحكم قضى بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية

موسكو: رفضت المحكمة العليا الروسية السبت، استئنافاً تقدم به السياسي المعارض اليكسي نافالني ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية ضد فلاديمير بوتين.

وأيدت المحكمة العليا في 31 كانون الاول/ديسمبر قرار اللجنة الانتخابية المركزية رفض ملف ترشح نافالني بسبب ادانته بتهمة اختلاس مثيرة للجدل قال المعارض انها “مفبركة”.

ويتوقع ان يفوز بوتين بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المرتقبة في آذار/مارس سيما وأن منافسيه لا يتمتعون بحجم سياسي فاعل، مما يجعل فترة حكمه الاطول في روسيا منذ الدكتاتور جوزيف ستالين.

وقالت وكالات الانباء الروسية ان فريق حملة نافالني الانتخابية سيواصل مساعيه لإبطال قرار المنع.

وقال ايفان جدانوف ممثل نافالني لوكالة انترفاكس للانباء “سنستأنف قرار المحكمة العليا اليوم امام المحكمة الدستورية الروسية”.

واضاف “نظرياً، لا يزال امام نافالني فرصة للمشاركة في الانتخابات، لكنها في الواقع ضئيلة”.

وقام نافالني في الاشهر الاخيرة بحملات انتخابية في انحاء روسيا، وقال في وقت سابق امام اللجنة الانتخابية المركزية ان منعه من المشاركة سيجعل الانتخابات غير شرعية.

وردا على قرار منعه من الترشح دعا نافالني (41 عاماً) الى مقاطعة الانتخابات.

وتمكن نافالني مستعينا بمدونته الالكترونية وموقع يوتيوب من رفع شعارات مكافحة الفساد والدعوة الى تظاهرات حاشدة في انحاء روسيا العام الماضي، شاركت فيها اعداد كبيرة من الشباب.

ودعا مؤيديه الى النزول الى الشارع في 28 كانون الثاني/يناير.

ولا يشير بوتين ولا اي مسؤول روسي بارز الى نافالني بالاسم. (أ ف ب)