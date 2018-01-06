كوستا يسجل ويطرد في مباراته الأولى مع أتليتيكو مدريد

مدريد : أحرز دييغو كوستا مهاجم اتليتيكو مدريد هدفا في أول مباراة أمام جماهير فريقه في الفوز 2-صفر على خيتافي لكنه طُرد بعدها مباشرة بسبب احتفاله الحماسي مع الجماهير في عودة مثيرة للاعب تشيلسي السابق إلى دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل مهاجم اسبانيا الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعدما وضع انخيل كوريا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 18، ثم ركض بسرعة خلف المرمى باستاد واندا ميتروبوليتانو لتهرع الجماهير نحوه لاحتضان بطلها العائد الذي لعب لاتليتيكو بين عامي 2010 و2014.

ويستوجب ترك الملعب والاحتفال مع الجماهير بطاقة صفراء، وسبق لكوستا الحصول على إنذار بسبب ضربة بالمرفق إلى دجين داكونام قبلها بسبع دقائق، لذلك لم يجد الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو أي خيار سوى طرده.

وسيغيب كوستا، العائد لاتليتيكو من تشيلسي مقابل 57 مليون جنيه استرليني (77.34 مليون دولار) في سبتمبر/ أيلول لكنه لم يتمكن من اللعب حتى الشهر الحالي بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار في الدوري يوم 13 يناير كانون الثاني.

ويحتل اتليتيكو المركز الثاني في الدوري برصيد 39 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط وراء برشلونة الذي يستضيف ليفانتي غدا الأحد.

ويستضيف بلنسية صاحب المركز الثالث جيرونا في وقت لاحق اليوم قبل مباراة أشبيلية ضد ريال بيتيس في قمة الأندلس بينما يلعب ريال مدريد حامل اللقب خارج ملعبه أمام سيلتا فيجو غدا الأحد. (رويترز)