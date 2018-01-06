الزمالك يتفق مع جلال لتدريب الفريق لموسم ونصف خلفا ليوفوفيتش

القاهرة : أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تم الاتفاق رسميا مع إيهاب جلال مدرب إنبي لتدريب فريقه خلفا لنيبوشا يوفوفيتش الذي أقيل من منصبه الأربعاء الماضي.

وقال منصور عبر موقع النادي على الإنترنت إن جلال سيوقع عقدا لمدة موسم ونصف الموسم في وقت لاحق من اليوم بعد تخليه عن تدريب إنبي وسداد الشرط الجزائي في عقده.

وأضاف “اختار جلال معاونيه وهم حمد إبراهيم ونبيل محمود ومصطفى كمال مع استمرار الجهازين الإداري والطبي الحاليين”.

وأقيل يوفوفيتش القادم من الجبل الأسود بعد الخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري يوم الأربعاء الماضي. ( رويترز)