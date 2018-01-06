مدرب البايرن: تنظيم مونديال قطر 2022 في الشتاء قرار “ذكي”

الدوحة - “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: قال يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ الألماني إن نجم الفريق فيدال باق في البايرن، ولا وجود لاتصالات مع تشيلسي، مؤكداً في الوقت أن فريقه يستعد بكل جدية لمواجهة بشيكتاش التركي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثنى المجدرب المخضرم على قدرات قطر لتنظيم مونديال 2022، لافتاً إلى أن قرار تنظيم كأس العالم بالدوحة في الشتاء كان قراراً ذكياً جداً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمته مؤسسة أسباير زون بالدوحة، على هامش المعسكر الشتوي الثامن للفريق على ملاعب المؤسسة في الفترة من الثاني وحتى السابع من يناير الجاري.

وشهد المؤتمر حضوراً إعلامياً كثيفاً من وسائل الإعلام العالمية والمحلية وتناول عدة محاور أبرزها انطباعاته عن إقامة المعسكر التدريبي للمرة الثامنة على ملاعب أسباير زون، وأداء الفريق خلال الفترة الماضية بالدوري الألماني ودوري الأبطال.

هاينكس: نستعد بجدية لمواجهة بشيكتاش التركي في ثمن نهائي أبطال أوروبا

وتطرق يوب هاينكس لعدد من الملاحظات حول المعسكر الشتوي لفريقه بالدوحة، والتطورات التي شهدها في قطر، مقارنة بين زيارته السابقة منذ سنوات وزيارته الحالية، واصفاً أجواء المعسكر المقام في مؤسسة أسباير زون واصفًا بأنها “إيجابية للغاية” وأضاف: “لدينا كل ما نحتاج إليه هنا وهذا كل ما يهمنا”.

ورداً على سؤال حول رأيه الشخصي في تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 في الشتاء، أشاد هاينكس بهذا القرار قائلاً: ” لقد كان قراراً ذكياً بتنظيم البطولة في ديسمبر، ونحن هنا في شهر يناير والجو رائع في الدوحة، لقد عاينا بأنفسنا الأجواء المعتدلة وخاصة في الصباح، وهو مناسب للغاية، وأكرر أرى أن قرار تنظيم المونديال في الشتاء ذكي جداً”.

وعبر هاينكس عن سعادة الفريق بعودته إلى قطر، قائلاً: “نحن نمضي أياماً رائعة، ليس مع الفريق فحسب، ولكن مع طاقم العمل هنا ككل”، مشيراً إلى أن “الأجواء الهادئة تساعد اللاعبين على التركيز في التدريب فنحن هنا في مهمة جدية وليست ترويجية، ومنذ أن جئنا هنا ولدينا هدف واحد نصب أعيننا ألا وهو الاستعداد للموسم القادم”.

وأضاف: “لقد كانت فترة المعسكر قصيرة نسبياً، إلا أننا تمكنا من تحقيق أهدافنا، لا سيما فيما يخص اللاعبين المصابين حيث تم تأهيلهم في هذه الفترة وشاركوا معنا في التدريبات”.

وقبيل ساعات من مباراة فريقه الودية مع النادي الأهلي، قال مدرب البايرن: “لقد أكملنا سبع حصص تدريبية حتى الآن، لذلك لا يمكنك توقع ماذا سيحدث في مباراة اليوم أمام الأهلي، نحن في حالة تركيز كاملة، والمباراة مهمة في إطار الخطة الموضوعة لتدريبات الفريق”.

وعن الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الماضية، قال هاينكس إنهم يتعافون تدريجياً وطمأن الجماهير بعودتهم للمستطيل الأخضر بحالة جيدة في الوقت المناسب، وقال: “ليفاندوفسكي في حالة جيدة في الوقت الحاضر، وآمل أن يشارك في تدريبات الثلاثاء مع الفريق، أما هومليس فأتوقع عودته مع ليفاندوفسكي وكذلك كيميتش الذي عانى من نزلة برد”.

وأثنى هاينكس على خبرات فرانك ريبيري وأريين روبن ووصفهما بالقادة ذوي التأثير والحماسة الكبيرين، كما تطرق هاينكس، إلى موضوع الانتقالات، وأكد أن التشيلي فيدال سيبقى مع بايرن نافياً وجود اتصالات مع تشيلسي بشأنه.

وعن مواجهته القادمة أمام بشيكتاش التركي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال إن الفريق المنافس يملك إمكانيات محترمة ونستعد بكل جدية لخوض اللقاء.

الجدير بالذكر أن المران الختامي للفريق سيُعقد الأحد 7 كانون الثاني/ يناير، قبل أن يغادر الفريق أرض الدوحة ظهر اليوم نفسه.

هذا، وقد أضحى المعسكر الشتوي على ملاعب أسباير زون محطة هامة على أجندة الفريق التدريبية خلال العام في الوقت الذي تضع فيه العديد من الفرق العالمية ثقتها في مؤسسة أسباير زون والتي أصبحت قبلة للأندية والمنتخبات العالمية، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول عام 2020.

وتحرص مؤسسة أسباير زون على تقديم خدماتها المتميزة لكبرى المنتخبات والفرق العالمية عبر توفير كافة احتياجاتهم وفقاً لمعايير لا تختلف عن مثيلاتها لدى الأندية الأوروبية بل تتميز عنها في تقارب منشآت التدريب والإقامة والترفيه، ناهيك عن الطقس المتميز الذي تتمتع به الدوحة في هذا الوقت من العام.