غوتيريش يعرب عن قلقه من التحركات في منطقة كركرات بالصحراء الغربية

نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”- من عبد الحميد صيام: جاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء الغربية وصل “القدس العربي” نسخة منه، أن الأمين العام قلق بشأن ما يجري في منطقة كركرات بجنوب الصحراء الغربية في المنطقة العازلة بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو على الحدود القريبة من موريتانيا.

وجاء في البيان أن الأمين العام، يؤكد على أن انسحاب عناصر جبهة البوليساريو من منطقة كركرات في نيسان/ أبريل 2017، إلى جانب الانسحاب المغربي الذي تم قبل ذلك ، أمر حاسم لتهيئة بيئة تفضي إلى استئناف الحوار برعاية مبعوثه الشخصي هورست كولر.

ودعا الأمين العام في بيانه الطرفين إلى ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات وعدم عرقلة حركة المرور المدنية والتجارية العادية وعدم اتخاذ أي إجراء، مما قد يشكل تغييراً في الوضع الراهن لمنطقة القطاع العازل.