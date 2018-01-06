“نيويورك تايمز″: نظام السيسي “يسوق” لقرار ترامب ورام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس ـ (فيديو)
“القدس العربي”:
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية، اليوم السبت، أن تسجيلات صوتية مسربة حصلت عليها تبين أن نظام عبد الفتاح السيسي قبل “ضمنيا” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل عاصمة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأن نظام السيسي يسعى إالى تسويق قرار ترامب إعلاميا و يريد “ضمنيا” الضغط على الفلسطينيين للقبول بمدينة رام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، و”لا يرى فرقا بين المدينتين”!.
وقالت الصحيفة إن التسجيلات الصوتية تتعلق بتعليمات من ضابط مخابرات مصري اسمه أشرف الخولي “مكلف بمهمة” توجيه تعليمات لمقدمي برامج تلفزيونية مصرية ونائب في البرلمان بشأن موقف نظام السيسي من ملف القدس وكيفية معالجته من خلال التركيز على أن مصر يجب أن تظهر كما الدول العربية الأخرى بدور الدولة التي تدين قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وفي نفس الوقت يجب الترويج إلى أن الصدام مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر القومية، ولهذا يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار”.
وتشير الصحيفة إلى أن ضابط المخابرات خاطب متلقي تعليماته متسائلاً: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”.
وذكرت “نيويورك تايمز″ أنها حصلت على تسجيلات المحادثات الهاتفية من “وسيط داعم للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس السيسي”. وأنه لا يمكن تحديد أصل التسجيلات.
وتتعلق التسجيلات بأربعة إعلاميين، غير أن الصحيفة ذكرت أن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه، وصرح لها: “أنا والخولي أصدقاء، ونتحدث طوال الوقت”.
وبدا أن التعليمات ضابط المخابرات تم “تسويقها” فعليا في برامج قدمها مجاهد.
وبحسبها فقد أعطى الضابط الخولي التوجيهات نفسها عبر الهاتف للإعلامي مفيد فوزي، غير أن الأخير نفى المشاركة في أي محادثة مع الخولي حول هذا الأمر وأغلق على الفور الهاتف.
وذكرت أن من الذين تحدث معهم ضابط المخابرات سعيد حساسيان عضو البرلمان المصري.
وأشارت أنه لم يرد اثنان من المتحدثين باسم الحكومة المصرية على طلبات الصحيفة التعليق على هذه التسريبات، وتعذر الوصول إلى الضابط الخولي.
تعليمات باستهداف أمير قطر
وتطرقت الصحيفة الأمريكية إلى البرامج الحوارية التلفزيونية، وأكدت أنها تلعب دورا مهما في تشكيل الرأي العام في مصر، وكثيرا ما تكلف المخابرات بتوجيه مقدمي البرامج المرتبطين بها، في أغلبيتهم الساحقة، لبث رسائل وخطاب السلطة إلى الجمهور.
وفي هذا السياق أشارت إلى أن ضابط المخابرات طلب من الإعلامي عزمي مجاهد بمهاجمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والترويج كذبا أن “الأمير له علاقات سرية مع إسرائيل”، فرد عليه الإعلامي بـ”حاضر يا فندم”!، و “انه سيقول ذلك في الحلقة المقبلة من برنامجه”.
مصر فعلا شالت الكثير و تحملت الكثير عن العرب و هذا يدل علي مقدارها و عظمها كدولة عظمي في الوطن العربي و لذلك داءما نتوقع منها المزيد، فشرف العرب من شرف مصر و شرف مصر من شرف العرب، و من مصلحة العرب ان تصلح مصر و من مصلحة مصر ان يصلح العرب و هذا لا شك فيه. رغم الفرقة السياسية الخبيثة لا اتصور ان اي شخص عربي يتمني الضرر بمصر لا سمح الله و العكس صحيح. ادعو الله ان يشفي القلوب و يوحد الصفوف و يعز الامة اجمع و يديم لنا مصر اللي عرفناها.
نعم رغم اللي راح ورغم اللي جاي لازم ننتبه ان لا نفقد كل شئ-مصر ضحت ونهضت من تحطيم مشاكل- ولا واحد يريد الاعتراف الضعف- عم اقرئ تاريخ فلسطين – اليهود حاربو ضد كل جيوش العالم في فلسطين حالة الانهزام سحلوهم علي بابليون او مصر\ قصة فرعون وموسي- الان صار لنا 70 سنة والدول العربية اصبحت شبح ضعيفة من الضغط التيارات الاسلامية- اذا رامالله؟ ماحتكون اخر هزييمة التاريخ عم يتحرك- علي منظمة التحرير تتحرك في خلال سنة- القدس لازم تظل عربية اهم شرط- والا 100سنة نتمرمر شبابنا تضيع- لازم نلم حالنا نوقف مع بعض- مصر مجبورة لصالح الكل- تقدر تساعد في شروط لا يستطيع الفلسطنيين حلها- طول عمرنا نرفض ؟ ترون الان اين وصلنا- لا احد يقدر عل اليهود حاليا- صارت تملك كل شئ ليس فقط الانترنت ولكن ساتالتها مسكونا فيها وفي كل بيت دون اتصال مع شركة الانترنت ونحن اصبحنا تحت رحمتها – الان مين يخلص العالم من اليهود \ يقطعون الكهرباء متي يريدون- مشكلة فلسطين اسرع وقت تحل- بعدها تشوفون ما تريد الامبرالية- التحطيم بدئ- مص تريد الماية للدول العربية التيرات الاسلامية ابحت عبيد اليهود
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ضهر الحق وزهق ااباطل
من هنا نفهم فلسفات الأديب أو الكاتب يوسف زيدان التي صرح بها مؤخراً, يريدون فقط أن ينطلي الكذب والخداع على الناس من سياساتهم الحمقاء., تباً للأنظمة العربية ما أقبحها!.
” أن نظام عبد الفتاح السيسي قبل “ضمنيا” قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل عاصمة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأن نظام السيسي يسعى إالى تسويق قرار ترامب إعلاميا و يريد “ضمنيا” الضغط على الفلسطينيين للقبول بمدينة رام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس، و”لا يرى فرقا بين المدينتين”!.” إهـ
أنا أصدق هذا الخبر لأنه كل شيئ يهون في سبيل الرز !
ولا حول ولا قوة الا بالله
المذيع المحتار بكيفيت ترقيع الجمل. هل حقا يؤمن هذا المذيع بما يتفوه!!! ان القدس لولا مصر لضاعة من زمان!!! هذا الانسان يجعلني اتسائل ان كان يخاطب مومياء مصر… القدس سقطت من سنين يا سِ. اصحى يا نائم… ولربما جهل الثانية عن سؤال مذا لو سقطت مصر فهنا يجب ان اصحيه بان مصر سقطت فعلا واصبح لا وزن لها وهذا وللاسف من نوم الشعب وتطبيل امثال المذيع . ان كان هنلك مذيع شريف في مصر فل يسال عن اصل حاكمه ولمن ولاؤه وما حقيقة ديانتة, لقد سمعتهم يقولونها “هبن شلانو”يعني ابننا,,, هنك معلومات مخيفة عن سيد مصر المومياء الحية وهذا الراذخ يسوق ويطبل
ماذا تتوقعون من نظام السيسي المجرم قاتل الابرياء في سبيل تمسكه بالسلطة يمكن ان يبيع مكة وليس القدس فقط مشكلة المسلمين تكمن في الخونة الذين يحكمون بعض الدول الاسلامية
حملة انتخابية مبكرة للإنقلابي في مصر. ههههه.
لاول وهلة ظننتك بتتكلم!! ولكن تبين لي مما لا شَكَ فيه ان الكلام عبارة عن هباب !! بلاش الكلام عن القدس , وخليكم في سد النهضة الي لقفته منكم الحبشة يا احفاد رعمسيس وحتبقيكم عطشى ,… يلا العالم حيسيبكم للزمن؟؟!!