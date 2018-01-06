﻿قافلة المعتزلين في 2017: بولت وتوتي ولامبارد وهينغز وكليتشكو

لندن ـ «القدس العربي»: ربما حظي اعتزال العداء الجمايكي يوسين بولت بقدر هائل من الاهتمام الإعلامي، خاصة مع الإخفاق الذي صاحب لحظة النهاية في مسيرة هذا العداء الحافلة بالإنجازات والأرقام القياسية. لكن عام 2017 كان شاهدا على اعتزال العديد من النجوم البارزين في مختلف الرياضات والذين ترك بعضهم بصمة ربما لا تقل عن بصمات بولت في عالم سباقات العدو.

كرة القدم

● الأرجنتيني مارتن ديميكيليس: بعد مسيرة حافلة امتدت 15 عاما في الأندية الأوروبية، أعلن المدافع الأرجنتيني الدولي مارتن ديميكيليس اعتزاله اللعب نهائيا وهو في السادسة والثلاثين من عمره. وبدأ ديميكيليس مسيرته الاحترافية بأوروبا في 2003 عندما انتقل من ريفر بليت الأرجنتيني إلى بايرن ميونيخ وظل في الفريق البافاري حتى 2010 ثم انتقل إلى ملقة الإسباني ومنه إلى مانشستر سيتي في 2013 قبل العودة في مطلع هذا العام إلى ملقة لينهي معه مسيرته، وخلالها، توج بلقب الدوري الألماني (أربع مرات) ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع البايرن وبلقب الدوري الإنكليزي مرة مع مانشستر سيتي. وخاض ديميكيليس مع منتخب الأرجنتين نسختين لكأس العالم.

● الإنكليزي فرانك لامبارد: ودع نجم الكرة الإنكليزية المخضرم فرانك لامبارد لاعب وسط تشلسي الإنكليزي سابقا الملاعب في مطلع شباط/فبراير الماضي بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من عقدين. وخلال مسيرته الاحترافية، خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، سجل خلالها نحو 30 هدفا، كما قاد تشلسي الذي قضى في صفوفه معظم مسيرته الاحترافية إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2012 ولقب الدوري الأوروبي في 2013 إضافة لثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي وأربعة ألقاب في كأس إنكلترا ولقبين في كأس المحترفين. لكنه ختم مسيرته مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

● الإسباني ألفارو أربيلوا: بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، أعلن المدافع الإسباني الدولي المخضرم ألفارو أربيلوا (34 عاما) اعتزاله بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني الذي فاز معه بكأس العالم 2010 وبطولتي كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) .

الإيطالي فرانشيسكو توتي: ودعت الملاعب الإيطالية في 17 تموز/يوليو الماضي واحدا من أبرز نجومها عبر التاريخ حيث أعلن النجم الأسطورة فرانشيسكو توتي اعتزاله بعد 25 موسما في صفوف روما الإيطالي. وبدأ توتي مسيرته مع الفريق الأول لروما في 1993 عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ومنذ ذلك الحين، ظل اللاعب الأسطورة في صفوف فريق العاصمة وخاض مع الفريق ما يقرب من 800 مباراة سجل خلالها أكثر من 300 هدف. كما خاض توتي (40 عاما) مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) أكثر من 50 مباراة دولية وساهم مع الفريق في الفوز بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

● الإيطالي أندريا بيرلو: لم يكن فرانشيسكو توتي النجم الإيطالي الوحيد الذي ودع الملاعب في 2017 وإنما لحق به النجم الشهير الآخر أندريا بيرلو (38 عاما) الذي لعب إلى جواره في كأس العالم 2006 وتوجا مع المنتخب الإيطالي باللقب. وتوج بيرلو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات مع يوفنتوس ومرتين مع ميلان لكنه أنهى مسيرته في صفوف نيويورك سيتي الأمريكي.

ألعاب القوى

● يوسين بولت: ودع العداء الجمايكي يوسين بولت مضمار سباقات العدو بأسوأ شكل ممكن عندما فشل في استكمال سباق 4×100 متر تتابع خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في آب/أغسطس الماضي. وحرمت آلام الإصابة بولت، صاحب الرقم القياسي لكل من سباقي 100 متر (9.58 ثانية) و200 متر (19.19 ثانية)، من استكمال سباق التتابع ليكون الوداع الحزين للمضمار الذي سبق وأن حقق عليه أكثر من ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها لندن في 2012 .وكان بولت، المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 ذهبية في بطولات العالم، توج قبلها بأيام قليلة ببرونزية سباق 100 متر على المضمار ذاته ضمن فعاليات البطولة ذاتها لتكون المرة الأولى في مسيرته الرياضية التي يخسر فيها ذهب هذا السباق.

● الأمريكي أشتون إيتون: بعد شهور قليلة من إنجازه في دورة الألعاب الأولمبية (ريو 2016)، قرر الأمريكي أشتون إيتون نجم المسابقة العشارية الاعتزال وهو في الثامنة والعشرين من عمره. وأعلن إيتون في مطلع كانون الثاني/يناير 2017 اعتزاله بعدما أصبح ثالث رياضي في التاريخ ينجح في الدفاع عن لقبه بالمسابقة العشارية في دورات الألعاب الأولمبية حيث فاز بذهبية المسابقة في أولمبياد لندن 2012 ثم أولمبياد ريو 2016. ولم يسبق لأي رياض الفوز بلقب العشاري في دورتين متتاليتين بالألعاب الأولمبية سوى بوب ماتياس (1948 و1952) ودالي طومسون (1980 و1984) . ويستحوذ إيتون أيضا على الرقم القياسي العالمي للمسابقة (9045 نقطة) كما فاز بلقب المسابقة في بطولتي العالم 2013 و2015 .

● الأمريكية كارميليتا غيتر: أسدلت العداءة الأمريكية كارميليتا غيتر (37 عاما) الستار على مسيرتها الرياضية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وخلال مسيرتها الرياضة، حققت غيتر العديد من الإنجازات وفازت بثلاث ميداليا في أولمبياد لندن 2012 (ذهبية 4×100 متر تتابع وفضية 100 متر وبرونزية 200 متر) كما توجت في بطولة العالم 2011 في دايغو بذهبيتي 100 متر و4×100 متر تتابع وفي بطولة العالم بأوساكا عام 2007 بذهبية 4×100 متر تتابع.

التنس

● التشيكي راديك ستيبانيك: بعد أكثر من عقدين كاملين من احتراف التنس، أعلن التشيكي راديك ستيبانيك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعتزاله. ورغم فوزه بالعديد من بطولات المحترفين إضافة لفوزه بكأس ديفيز مع المنتخب التشيكي مرتين، لم ينجح ستيبانيك في الفوز بأي من ألقاب بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى على مستوى الفردي وإنما توج فيها بلقبين في منافسات الزوجي.

● السويسرية مارتينا هينغيز: أعلنت لاعبة التنس السويسرية المخضرمة مارتينا هينغيز (37 عاما) المصنفة الأولى على العالم سابقا اعتزالها النهائي، علما أنها سبق وأن ابتعدت عن الملاعب بسبب الإصابات وعادت إلى الملاعب.

فورمولاـ 1

● البريطاني بيرني إكليستون: بعد أكثر من ثلاثة عقود أحكم فيها قبضته على عالم سباقات فورمولا-1، اضطر البريطاني بيرني إكليستون (86 عاما) رئيس الرابطة المنظمة (مالكة الحقوق التجارية) لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات فورمولا-1 إلى التنحي عن منصبه طبقا لرغبة مجموعة «ليبرتي ميديا» الإعلامية التي اشترت الحقوق التجارية للبطولة.

● البرازيلي فيليبي ماسا: بمجرد انتهاء فعاليات الموسم الماضي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أعلن البرازيلي فيليبي ماسا (36 عاما) سائق فريق وليامز اعتزاله نهائيا. وكان ماسا أعلن اعتزاله في نهاية 2016 ولكنه وافق على خوض موسم 2017 طبقا لرغبة فريقه. وعلى مدار مسيرته الرياضية الطويلة، فشل ماسا في التتويج بلقب البطولة لكنه فاز بالمركز الثاني في موسم 2008 عندما كان سائقا في صفوف فيراري.

كرة السلة

● الأمريكي بول بيرس: بعد خروجه مع فريقه لوس أنجليس كليبرز أمام يوتا جاز في الدور الأول لمرحلة الدور الفاصل لدوري السلة الأمريكي للمحترفين، أعلن النجم الأمريكي بول بيرس (39 عاما) اعتزاله اللعب. وعلى مدار أكثر من عقدين كاملين، تنقل فيها بيرس بين أكثر من ناد، فاز اللاعب بلقب وحيد في الدوري الأمريكي وذلك في 2008 مع فريقه السابق بوسطن سيلتكس.

الملاكمة

● الأوكراني فلاديمير كليتشكو: أنهى الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو (41 عاما) مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات حيث اعتزل اللعب في الثالث من آب/أغسطس الماضي. وكان فلاديمير وشقيقه فيتالي فرضا سيطرتهما على عالم الملاكمة للوزن الثقيل، حيث احتفظ فلاديمير باللقب العالمي لهذا الوزن لسنوات طويلة وحقق العديد من الأرقام البارزة في عدد النزالات التي انتهت لصالحه.