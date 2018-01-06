لماذا يتخلف «إصلاحيو» إيران عن مواكبة الاحتجاج؟
صبحي حديدي
«لا ريب في أنّ الشعب الإيراني يواجه صعوبات في حياته اليومية، ومن حقه أن يطالب ويحتج سلمياً. لكن الأحداث الراهنة أظهرت أنّ الانتهازيين والمشاغبين استغلوا الاحتجاجات بهدف خلق المشكلات، وتعكير الأمن، وتخريب الممتلكات العامة، بالترافق مع إهانة القِيَم المقدسة الدينية والوطنية (…) وإنّ أعداء إيران، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وعملائها، شجعوا مثيري الاضطرابات وأعمال العنف».
هذا النصّ لم يصدر عن مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ولا عن رئاسة أركان «الحرس الثوري»، ولا حتى عن الرئيس حسن روحاني؛ بل هو فقرات من بيان أصدرته «رابطة رجال الدين المحاربين»، التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وتضمّ في عضويتها عدداً كبيراً من أبرز رجالات الحركة «الإصلاحية» في إيران. وهذا نصّ لا يختلف، إطلاقاً، عن المنطق الذي اعتمدته السلطات الدينية والحكومية الرسمية الإيرانية؛ في أنّ من حقّ الشعب أن يحتج وينتقد، ولكن دون شغب وتخريب، ودون تحريض من أعداء إيران.
وهذا، في أول المطاف ونهايته، هو كلام الحقّ الذي لا يُراد منه إلا الباطل، وإلا تفريغ الحراك الشعبي من مضامينه العميقة وتأطيره في حدود المطالب البسيطة، أو «المصاعب» التي لا يخلو منها مجتمع؛ أو حتى «إفلاس» بعض المصارف كما في التأويل الذي اعتمده حسن نصر الله، الأمين العام لـ»حزب الله». لكنّ النصّ، من وجهة أخرى، هو البيان الأعلى فصاحة في التعبير عن تخلّف «إصلاحيي» إيران عن مواكبة تحرّك الشارع الشعبي، بل مناهضته عملياً، والاصطفاف خلف السلطة الحاكمة، الدينية والسياسية معاً.
ولعلّ هذا الاعتبار الأوّل، أي المساس بـ»القيم المقدسة»، هو الباعث الأبرز خلف عزوف «الإصلاحيين» عن تأييد التظاهرات الشعبية؛ خاصة وأنّ التعبير غائم وعامّ، ويمكن أن تُدرج في عداده أية قيمة ذات قداسة. الأرجح، من حيث المضمون الفعلي هذه المرّة، أنّ القيمة الكبرى التي يخشى «الإصلاحيون» تعريض الشارع الشعبي بها، إلى درجة المطالبة بإسقاطها، هي مبدأ ولاية الفقيه؛ الذي لم يتجاسر أي إصلاحي، بمن فيهم خاتمي نفسه، على الاقتراب منه، حتى في ذروة التناطح الشرس مع «المحافظين» الأكثر تشدداً.
والحال أنّ مواقف «الإصلاحيين» لا تخون الشارع الشعبي وحده، بل ترتكب خيانة مماثلة ضدّ تاريخ مشرّف يُنسب إلى رجال الدين أنفسهم، أمثال محمد الطباطبائي وعبد الله البهبهاني وكاظم الخراساني ومحمد حسين النائيني؛ الذين أسسوا حركة «المشروطة» وقادوا ثورة دستورية ضدّ الشاه مظفر الدين، في سنة 1905. ولم تكن مفارقة أنّ رجال دين آخرين ساندوا الشاه، واستحقوا صفة «أنصار المستبدّة»، ولم يتحرّج النائيني في تصنيفهم ضمن فريق «عَبَدة الظالمين» و»علماء السوء» و»لصوص الدين».
كان النائيني وصحبه يستلهمون جمال الدين الأفغاني وروحية «طبائع الاستبداد»، ولكن في ميدان سياسي فقهي شائك هو الإمامة الغائبة ومدى حقّ الأمّة في ولاية نفسها وتشكيل حكومة زمنية عادلة؛ بدل الركون إلى حكومة لا زمنية مطلقة (ومستبدة بالضرورة، لأنها جزء من شعبة «الاستبداد الديني» حسب النائيني أيضاً). وفي أيامهم لم يكن مبدأ ولاية الفقيه قد رأى النور، إذْ ابتدعه الإمام الخميني سنة 1971، حين كان منفياً في النجف؛ وبالتالي فإنّ إقرارهم بحقّ الأمّة في ولاية زمنية، يتناقض تماماً مع صلاحيات الولي الفقيه القصوى.
ليست مفارقة، كذلك، أنّ «إصلاحياً» مثل مصطفى تاجزاده، شارك بحماس في احتجاجات 2009 وسُجن لهذا السبب طيلة سنوات؛ ينأى بنفسه اليوم عن احتجاجات 2018، ويخشى أن تحوّل إيران إلى «سوريا ثانية»! في قلب هذا المنطق ثمة اصطفاف ليس مع «استقرار» إيران تحت راية وليّ فقيه وصفه الشارع بـ»الدكتاتور»، فحسب؛ بل كذلك مع استبداد النظام السوري، ضمناً وقياساً. وهذا، بدوره، ضرب من خيانة أخلاقيات «المشروطة»، ونكران تاريخ إيران الحديث أيضاً.
صبحي حديدي
أستغربت جدا ممن ايد مظاهرات ايران الاحتجاجيه الاخيره — ابقي لدى عاقل نجاعه لاي تحرك شعبي لامه مضطهده — الم يكن في دروس سوريا ومصر وغيرها عبره — اي قيمه تلك التي تواجه مخرز ظالم مدجج بالسلاح بانواعه واشكاله — وجب على جميع المثقفين في نظري حمايه الحالمين بالعدل من بطش انظمه فاشيه وعدم الزج بهم بين عجلات الات القتل والدمار – فنجاح الثورات في العهود السابقه لا يعني بالضروه نجاحها في ازمنه القتل وغياهب السجون — سيدي وجب التركيز على راس الافعى في كل نظام حتى يكون عبره لمن يخلفه
الاحتجاجات التي بدأت من ١٠ أيام من مدينة مشهد بعد اخفاء المحافظين لمواد تموينية في المدينة، و انتشرت في ايران يبدو أنها عفوية و غير منظمة، و لكنها الأكثر صدقاً لأنه لا يشارك فيها لا رجال دين محافظين و لا إصلاحيين، حيث أن كليهما أوجه مختلفة لنفس العملة.
و هذا ما يفسّر محاولات الغرب و الشرق و تركيا لإجهاضها. فمنذ ٣ أيام، كتب نائب الرئيس الأميركي بأن أميركا ستدعم المتظاهرين التوّاقين للحرية في ايران و العالم، و أن هذه الإدارة لن تكون مثل إدارة أوباما، و هذا ما يضع المحتجين في طرف الخونة بالنسبة للنظام الايراني.
الغريب أن جناب نائب الرئيس لا يدعم السوريين، بل يدعم نظام الأسد كما يدعم اليوم النظام الايراني ضد المحتجين.
المنطق العربي يقول ان المعارضة تركب اي موجة تكون ضد الحاكم واتباع كل الوسائل من اجل اسقاطه هذا هو التفكير العربي الذي خرب العراق وليبيا وسوريا
فمن يسمون انفسهم معارضة ما صدقوا ان ثار الشعب لسبب من الاسباب مهما لم يكن له علاقة لابهم ولا بما يحلمون به ومن ثمة اججوا الشارع وحثوا الناس على التخريب والقتل دون تمييز والحقيقة انه لا لما يقتل لا نقول تمييز فالقتلى في سوريا مثلا جميعهم سوريون مهما كانت صفتهم ومن قتلهم سوري او من استعان به سوري
القضية ليس قضية اشعال نار الفتنة عند السياسيين الحقيقيين وانما ماذا يستطيع هذا السياسي اضافته لبلده وليس كيف يستطيع تخريب بلده كما يفهمها من يدعون انهم سياسيون في الدول العربية
ولهذا يستغرب العرب عدم مواكبة سياسيو ايران للشارع الايراني
السبب بكل بساطة انهم لا يؤطرون الاحداث ولا يعرفون مآلاتها نقطة الى السطر لا غرابة ولا استغراب