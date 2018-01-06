﻿شهود عيان: إصابة 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بشرق ليبيا

بنغازي ـ د ب أ ـ أفاد شهود عيان ومصدر أمني ليبي بإصابة خمسة أشخاص أمس السبت جراء انفجار سيارة مفخخة بشارع في منطقه سلوق جنوب بنغازي شرق ليبيا.

وقال المصدر إن السيارة انفجرت أمام منزل أحد أعيان وزعماء القبائل بالمدينة دون وقوع قتلى .

وحسب شهود عيان، فإن التفجير ألحق اضرارا جسيمة بالمكان، وأسفر عن سقوط خمسة إصابات، جراحهم بين بسيطة إلى متوسطة.

ومنذ عام تقريبا تم استهداف العمدة ابريك اللواطي شيخ قبيلة العواقير بذات المنطقة بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتله مع طفله أثناء خروجه من المسجد.